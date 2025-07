원팩트, 미니 4집 'ONE FACT' 트랙리스트 공개…멤버 전원 솔로곡

보이그룹 ONE PACT(원팩트)가 새 앨범 ‘ONE FACT’의 트랙리스트를 전격 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

원팩트 소속사 아르마다이엔티는 지난 15일 오후 6시 공식 SNS를 통해 오는 22일 발매하는 원팩트의 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'의 전체 트랙리스트를 공개했다.

공개된 트랙리스트 이미지는 체인 오브제와 감각적인 타이포그래피 디자인이 어우러진 비주얼로 시선을 사로잡았으며, 여기에 각 수록곡명이 나열되며 강렬하고 유니크한 무드를 완성했다.

이번 앨범은 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'를 비롯해 멤버별 솔로곡 5곡과 팀곡 2곡까지 총 8트랙으로 구성됐다. 특히, 지난 7월 1일 프리릴리즈 디지털 EP 'ONE PACK(원팩)'을 통해 먼저 선보였던 멤버들의 솔로곡이 이번 앨범에 정식 수록되며, 개인의 음악성과 팀의 시너지를 동시에 만날 수 있는 풍성한 구성으로 기대감을 높이고 있다.

타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'는 감각적인 드럼과 베이스 라인, 중독성 강한 후렴, 재치 있는 가사가 어우러진 댄스팝 장르의 곡으로, 듣는 순간 귀를 사로잡는 강한 임팩트를 자랑한다. 이번에도 멤버 TAG가 메인 프로듀서로 참여했으며, 전 멤버가 작사·작곡은 물론 콘셉트 기획에도 적극 참여해 '아티스트형 아이돌'로서의 성장을 증명할 전망이다.

수록곡에는 종우의 'PASSOUT(Feat. TAG)', 제이창의 '180928~', 성민의 'Signal', 태그의 '내가 아니더라도', 예담의 'Keyring' 등 멤버 개개인의 개성과 감성을 고스란히 담은 솔로곡이 담겼다. 여기에 팀 곡 'blind', 'lucky', 타이틀곡 'YES, NO, MAYBE'까지 더해져 ONE PACT의 음악적 정체성과 다채로운 매력을 한껏 느낄 수 있다.

더불어 앨범명 'ONE FACT'는 그룹명 'ONE PACT'와 단 한 글자 차이지만, 전혀 다른 의미를 내포하고 있다는 점에서 눈길을 끈다. 원팩트는 이번 앨범을 통해 자신들의 이름을 걸고 나온 만큼, 음악과 퍼포먼스로 이를 증명하겠다는 의지가 돋보인다. 이는 지난 2월 발표한 미니 3집 'PINK CRUSH' 이후 약 5개월 만의 신보인 만큼, 더욱 깊어진 음악적 스펙트럼과 완성된 아이덴티티가 기대된다.

원팩트는 앞서 태국 팬콘서트를 성황리에 마친 데 이어, 6월 20일부터 유럽 6개 도시 투어에 나서며 글로벌 활동에도 박차를 가하고 있다. 이러한 가운데 발매를 앞둔 신보 'ONE FACT'는 국내외 팬들에게 원팩트의 진화된 음악성과 서사, 성장과 변화를 담아낸 앨범으로 기대를 모으고 있다.

