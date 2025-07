블랙핑크 LA 공연에 브루노 마스 '아파트' 협업…RM·슈가는 객석에

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크'가 깜짝 게스트인 미국 팝스타 브루노 마스와 함께 월드투어 '데드라인' 미국 로스앤젤레스(LA) 공연을 성료했다.

15일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 블랙핑크는 지난 12~13일 LA 소파이 스타디움에서 이번 월드투어를 성황리에 이어갔다.

특히 마지막 공연인 둘째날에는 마스가 무대에 올랐다. 그는 앞서 블랙핑크 멤버 로제와 협업해 탄생한 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)'로 인기를 누렸다. 같은 날 그는 2절 자신의 파트에 깜짝 등장, 로제와 호흡을 맞추고 무대 곳곳을 누비며 현장 관객들을 열광케 했다.

이후 로제는 "생큐 브루노, 생큐 소 머치(Thank you Bruno, thank you so much)"라고 외치며 "브루노가 내게 오늘 함께 무대에 서게 돼서 기쁘다고 했다. 여러분도 모두 즐거우셨기를 바란다"고 전했다.

이번 LA 공연은 또한 블랙핑크와 함께 K-팝을 대표하는 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) RM(김남준)·슈가(민윤기)도 관람해 K팝 팬들 사이에서 화제가 됐다.

아울러 블랙핑크는 이번 공연을 통해 해당 공연장에서 전 세계 걸그룹 최초로 양일 매진·최다 관객(10만여 명) 동원이라는 신기록을 달성했다.

앞으로는 시카고, 토론토, 뉴욕 등에서 북미 투어를 이어간다. 또 밀라노, 바르셀로나, 런던, 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 세계 각지의 스타디움급 공연장을 수놓는다.

앞서 블랙핑크는 지난 11일 새 디지털 싱글 '뛰어(JUMP)'를 발매했다. 이 곡은 아이튠즈 누적 60개 지역 송 차트 1위를 석권하며 월드와이드 차트 최정상에 올랐다. 유튜브에 공개되자마자 월드와이드 트렌딩·인기 급상승 1위로 오른 데 이어 글로벌 일간 인기 뮤직비디오 왕좌를 꿰찼다.

특히 스포티파이 데일리 톱 송 글로벌 차트에서도 정상을 차지했다. 이는 지난 2022년 발표한 정규 2집 선공개곡 '핑크 베놈(Pink Venom)'과 타이틀곡 '셧 다운(Shut Down)'에 이은 1위다. 블랙핑크는 K팝 그룹으로서는 최초로 해당 차트 1위 달성 곡을 세 개나 보유하게 됐다. 이틀 연속 정상을 지키고 있다.

