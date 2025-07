CJ ENM, 美 할리우드 심장부서 ‘K-컬처 나잇’ 연다…MC 에릭남→이영지·임시완 출연

아카데미 영화 박물관 (C)Joshua White, JWPictures

CJ ENM은 오는 31일(현지시간), 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 중심부에 위치한 아카데미 영화 박물관에서 ‘K-Culture Night at the Academy Museum with KCON’을 개최한다.

이 행사는 오는 8월 1일부터 사흘간 개최되는 세계적인 K팝 팬&아티스트 페스티벌 ‘KCON LA 2025’ 개막 하루 전인 7월 31일에 열리며, K컬처의 예술성과 정체성을 조명하는 특별한 문화 행사로 꾸려질 예정이다.

아카데미 영화 박물관은 아카데미 시상식을 주관하는 미국영화예술과학아카데미(AMPAS)가 설립한 세계 최대 규모의 영화 전문 박물관으로, 세계 영화 예술과 대중문화의 교차점을 조망하는 할리우드 대표 문화 공간이다.

‘K-Culture Night at the Academy Museum with KCON’ 올해 문화사업 30주년을 맞은 CJ ENM이 K컬처의 저변 확대를 위해 아카데미 영화 박물관과 체결한 3개년 파트너십 일환으로 마련되었다. CJ ENM은 글로벌 문화 중심지에서 K팝을 비롯한 K컬처 전반의 가치를 재조명하며, 문화 브릿지로서의 역할을 할 계획이다.

행사는 박물관 내 데이비드 게펜 극장(David Geffen Theater)에서 진행되며, K팝, K드라마, K무비, K댄스 등 한국 대중문화 전반을 아우르는 다양한 프로그램이 마련된다. 아티스트와 배우를 포함한 크리에이터들과 글로벌 관객이 함께 어우러지는 소통의 장이 될 전망이다.

특히, 2027년 1월까지 아카데미 영화 박물관에서 진행되는 봉준호 감독 특별전과 함께 ‘KCON LA 2025’와 연계되어, 단순한 K-POP 공연을 넘어 K콘텐츠의 문화적 깊이와 예술적 가치를 체험할 수 있는 특별한 경험을 제공할 예정이다.

MC는 아티스트 에릭남이 맡으며, ‘K-무용의 아이콘’ 무용수 최호종, 파워풀한 매력의 글로벌 걸그룹 IS:SUE(이슈), 전 세대를 아우르며 사랑받는 올라운더 아티스트 이영지, 독보적인 콘셉트와 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있는 그룹 피원하모니(P1Harmony), 그리고 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’을 통해 세계적 배우 반열에 오른 임시완 등이 출연해 자리를 빛낸다.

CJ ENM 관계자는 “KCON의 13주년을 맞이한 올해, 글로벌 문화의 중심지인 할리우드에서 개최되는 이번 행사는 K-컬처의 새로운 도약을 알리는 상징적인 여정이 될 것”이라며, “앞으로도 다양한 글로벌 파트너와의 협업을 통해 한국 문화의 가치를 세계에 널리 알리겠다”고 전했다.

2012년 미국 어바인을 시작으로 전 세계 각 지역에서 개최된 CJ ENM의 KCON은 음악 콘텐츠를 중심으로 문화 전반을 아우르는 페스티벌 모델을 제시하며 한류 확산에 선구적인 역할을 해왔다. 아시아, 중동, 유럽, 미국 등 전 세계 14개 지역에서 개최되어온 KCON은 ‘KCON JAPAN 2025’에서 현장 관객 200만 명을 돌파했으며 현재까지 누적 관객 210만 명을 달성했다.

글로벌 K-POP 팬들과 아티스트가 함께 만들어가는 세계 최대 규모의 K팝 팬&아티스트 페스티벌 ‘KCON LA 2025’는 현지시간 기준 오는 8월 1일부터 3일까지 사흘간 미국 로스앤젤레스 ‘크립토닷컴 아레나(Crypto.com Arena)’와 ‘LA 컨벤션 센터(LA Convention Center)’에서 개최된다.

