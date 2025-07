‘스타쉽 신인’ 아이딧, 24일 프리 데뷔

신인 보이 그룹 아이딧(IDID)이 오는 7월 24일 가요계 프리 데뷔를 확정했다.

스타쉽은 지난 13일 아이딧(IDID·장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민) 공식 SNS 채널을 통해 프리 데뷔를 공식 발표하는 티저 영상들을 선보였다.

기습적으로 오픈된 로고 모션 영상에는 아이스(얼음)를 소재로 ‘ICE, WATER, TWINKLE’ 키워드들로 꾸민 비주얼라이징 티저로 블링블링한 팀 로고가 영롱한 비주얼과 청아한 효과음으로 입혀졌다. 이어 공개된 티저 영상에서는 ‘What did you do yesterday?’, ‘I did it.’라는 문구와 함께 프리 데뷔 선언을 알리는 발매일 ‘2025.07.24’까지 오픈했다.

티저 영상은 얼음이 든 잔을 쥔 멤버 백준혁의 초근접 클로즈업 샷으로 강렬하게 시작되고 시원한 물을 들이키자 청량함이 파도처럼 밀려온다. 추유찬, 백준혁, 정세민이 함께하는 한여름 감성들은 수영장 안팎에서 화사한 미소로 피어나며 ‘어제 뭐 했어’라는 키워드를 비주얼적으로 보여준다.

이어 누군가와 통화하는 장용훈, 체스 게임으로 여유를 즐긴 박원빈, 반려견과 함께한 김민재 그리고 음악에 리듬을 타면서 아이딧(IDID)만의 캠핑을 다같이 즐기는 박성현까지 7인 7색의 모습이 펼쳐진다.

아이딧(IDID)은 스타쉽에서 선보인 초대형 글로벌 프로젝트 ‘데뷔스 플랜(Debut’s Plan)’을 통해 강점 및 약점 포지션, 커뮤니케이션, 표현력, 팀워크 등 다양한 평가들을 거치며 성장 서사를 만들었다.

그룹명 아이딧에는 ‘무엇이든 노력으로 결국 해내고야 마는’ 포부를 담았다. 스타쉽에서 약 5년 만에 보이 그룹을 론칭하는 만큼 프리 데뷔를 향한 기대감도 높아진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]