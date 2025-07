'컴백 D-2' 아크, 신곡 'awesome' MV 티저…틀 깨는 아크표 연출

그룹 아크(ARrC)가 강렬한 컴백을 예고했다.

아크는 오늘(14일) 공식 유튜브 채널을 통해 미니 3집 'HOPE'의 타이틀곡 'awesome'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.

공개된 티저 영상에는 한 학교를 배경으로 누군가의 감시를 받으며 한껏 위축된 채 고개를 숙인 학생들이 등장한다. 다양한 언어로 낙서된 벽 또한 시선을 사로잡는 가운데, 다채로운 머리 색을 자랑하는 학생들의 시선 끝에 서 있는 아크는 다른 학생들과 다르게 당당한 자태를 뽐내고 있어 눈길을 끈다.

이어 도깨비가 유유히 걸어가는 모습으로 영상이 마무리되며 이목을 집중시키고 있다. 영상 속 도깨비의 정체는 지난 7일 공식 SNS를 통해 밝혀진 다섯 도깨비 중 무감정의 정령인 'MU'로, 아크가 'MU'를 포함한 다섯 도깨비를 통해 어떤 스토리를 들려줄지 귀추가 주목된다.

특히, 아크는 음악에 이어 뮤직비디오 역시 기존의 틀을 벗어난 새로운 연출을 시도해 주목받고 있다. 짧지만 중독성 강한 음악과 강렬한 분위기가 어우러진 가운데, 신선한 매력으로 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 끌어올리고 있다.

오는 16일 발매되는 아크의 미니 3집 'HOPE'는 타이틀곡 'awesome'을 포함해 'dawns’, 'kick back', 'vitamin I', 'night life'까지 총 5곡이 담겨 있다. 그중 타이틀곡 'awesome’은 흔하게 볼 수 없는 2000년대 Y2K 사운드 기반의 남부 힙합을 현대적으로 해석한 하이프 챈트 트랙이다.

지난 12일 공개된 스니펫 드롭에서 아크는 "everybody 외쳐 awesome / 하얀색 hoodie 더럽혀도 awesome / 초록색으로 물들어도 awesome / 그저 laugh it off 별거 아냐" 등의 가사를 통해 불운한 상황 속에서도 'awesome'을 외치고 있다. 이처럼 아크만의 색다른 위트가 돋보이는 동시에 높은 중독성을 유발한다.

또한 아크는 신보 'HOPE'를 통해 기존 케이팝 공식을 벗어나 자신들만의 감정과 음악적 문법을 설계해 가는 독립적 시도를 보여줄 예정이다. 멤버 현민과 최한이 처음으로 작사에 참여해 10대의 시선으로 '새벽'을 표현한 'dawns', 도심 속 청춘들의 연대와 회복을 그려낸 'kick back’, 자기 회복의 방식을 새로운 언어로 직조해낸 'vitamin I', 하루가 끝난 뒤에야 비로소 시작되는 진짜 나의 시간을 담아낸 'night life'까지 다채로운 매력의 다섯 곡을 통해 아크가 선보일 'HOPE'에 관심이 집중된다.

뿐만 아니라 아크는 지난 13일 미발매 곡 'SKIID'의 스튜디오 세션을 공개했다. 이는 팬들과 가장 먼저 감정을 공유하는 아크 특유의 릴리즈 방식이자 뛰어난 음악적 자신감을 드러내는 파격적인 행보이다. 'SKIID'는 아크가 지금까지 시도하지 않았던 새로운 장르적 접근을 예고, 개성 강한 사운드로 리스너들의 귓가를 단번에 사로잡으며 다음 앨범에 대한 궁금증을 높이고 있다.

