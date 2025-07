누에라, 유튜브 쇼츠+틱톡 '차트 인'…'숏폼 대세'

누에라(NouerA)를 향한 숏폼 콘텐츠 유저들의 반응이 뜨겁다.

누에라는 최근 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'를 발매하고 활발한 컴백 활동을 펼치고 있다. 특히 타이틀곡 'n (number of cases)'과 수록곡 'BNB (Beauty and the Beast)'까지 숏폼 플랫폼 차트에 진입하며 '빌보드 루키'의 위용을 과시 중이다.

먼저 'n (number of cases)'은 틱톡 뮤직 차트에 43위로 TOP 50에 신규 진입하며 눈길을 사로잡았다. 누에라의 강렬한 매력이 숏폼 콘텐츠에 매력적으로 녹아들면서 글로벌 이용자들로부터 큰 사랑을 받고 있는 것.

이뿐만이 아니다. 수록곡 'BNB (Beauty and the Beast)'가 한국의 유튜브 뮤직 주간 쇼츠 차트에서 10위에 등극하며 화제를 모았기 때문이다. 특히 이는 K팝 아이돌의 음악 중 가장 높은 순위라는 점에서 더욱 의미가 깊다는 평가다.

이처럼 누에라는 'n (number of cases)'으로는 파워풀하면서도 다이내믹한 전개를 통해 진가를 드러내는 한편, 'BNB (Beauty and the Beast)'로는 감성적이면서 부드러움까지 선물하면서 '숏폼 대세'로 급부상했다.

누에라의 컴백 타이틀곡 'n (number of cases)'은 감성적인 로-파이 힙합과 세련된 퓨처사운드가 어우러진 곡이다. 특히 새로운 공간과 시간의 차원을 넘나드는 그룹 특유의 서사와 세계관을 녹여내 호평을 받고 있다.

수록곡 'BNB (Beauty and the Beast)'는 플럭서스한 사운드가 매력적인 신스 팝 넘버다. 세상의 차가운 시선 속에 머물던 누군가가 있는 그대로의 나 자신의 모습을 알아봐 주는 또 다른 누군가와 운명처럼 만나 진정한 사랑을 경험하게 된다는 동화 속 이야기를 모티브로 팬들의 감성을 자극했다.

현재 누에라는 다양한 음악 프로그램은 물론 더욱 다채로운 온라인 콘텐츠로 글로벌 노바와 적극 소통하고 있다. 또한 오는 8월 3일 일본 요코하마, 16일과 17일 서울에서 첫 팬콘서트 'EnTER the mission'을 개최, 노바(NovA, 팬덤명)에게 잊지 못할 순간을 선사할 예정이다.

누에라는 지난해 공식 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받아 화제를 모은 바 있다. 이 자리에서 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상, '빌보드 루키'라는 찬란한 수식어를 얻었다.

이들은 공식 데뷔 이후에는 국내외 대형 페스티벌에 초청된 것은 물론, '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025' 핫 트렌드 부분과 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 올해의 남자아이돌 신인상을 거머쥐는 등 '빌보드 루키'의 압도적인 행보를 보여주고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]