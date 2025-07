‘페르마타’ 영재, 청춘에게 전하는 위로

갓세븐(GOT7) 영재가 방황하는 청춘을 위로한다.

가수 영재는 지난 9일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 총 두 곡이 수록된 새 디지털 싱글 '페르마타(Fermata)'를 공개하며 1년 만에 컴백했다.

'Fermata'는 ‘잠시 멈추다’라는 뜻의 음악 기호로, 잠시 숨을 고르고 다시 나아가겠다는 메시지를 담아냈다. 영재의 이번 앨범은 '도망치는 건 부끄럽지만', 'HERE WE GO' 총 두 곡으로 구성됐으며 방황하는 청춘들에게 따뜻한 위로와 용기를 건네는 서사를 담고 있다.

싱글 '페르마타(Fermata)'의 타이틀곡 '도망치는 건 부끄럽지만'은 감성적인 피아노 라인 위에 브레이크 비트와 강렬한 일렉 기타가 어우러진 얼터너티브 힙합 기반의 곡으로 락 사운드가 가미된 독특한 구성과 함께 "도망쳐도 괜찮다"는 위로의 메시지를 담고 있다.

수록곡 'HERE WO GO'는 시원한 어쿠스틱 기타 스트로크로 시작해 풀 밴드 사운드로 전개되는 청량한 분위기의 얼터너티브 록 곡이다. 영재가 직접 작사, 작곡에 참여했으며, '함께라면 두렵지 않다'는 희망적인 메시지를 담고 있으며 영재의 섬세하면서도 힘 있는 보컬이 특징이다.

함께 공개된 '도망치는 건 부끄럽지만' 뮤직비디오에서 영재는 방황하는 청춘과 따뜻한 위로와 용기를 건네는 서사를 시각화한 파격적인 1인 2역의 연기를 선보였다.

영재 10일 “'페르마타(Fermata)'에 대해서 '멈춰도 괜찮고, 도망쳐도 괜찮다. 중요한 건 다시 나아갈 힘'”이라며 “나와 같은 시간을 지나고 있는 이들에게 진심 어린 위로와 용기를 보낸다”는 소감을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

