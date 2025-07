‘데뷔 10주년’ 트와이스, 제대로 칼 갈았다

그룹 트와이스가 새로운 매력을 두 배 담은 컴백 활동을 펼친다.

트와이스는 오는 11일 정규 4집과 동명 타이틀곡 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)를 발매하고 컴백한다. 올해 데뷔 10주년을 맞이하는 트와이스가 여전히 새롭고, 신선한 작품을 예고해 열렬한 관심을 모았다.

◆더욱 확장된 트와이스의 음악 세계

트와이스는 신보에 앞서 열네 개의 미니 앨범, 정규 앨범 세 개를 발표했고 일본 음반, 영어 싱글, 각종 컬래버레이션 음원 등 다양한 방식으로 대중과 음악적 교감을 나눴다. 최근에는 정연, 지효, 채영이 넷플릭스 글로벌 애니메이션 'K팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) 사운드트랙에 참여해 흥행을 견인했다. 작품 속 K팝 슈퍼스타이자 용감한 캐릭터 루미, 조이, 미라와 음악으로 연결되어 시청자들의 몰입도를 높였다.

K팝 팬들은 물론 국내외 대중의 응원 속 컴백에 나서는 트와이스는 정규 4집에 타이틀곡 'THIS IS FOR'를 비롯해 풍성한 조합으로 구성된 유닛곡 'BATTITUDE (NAYEON, JEONGYEON, MOMO, MINA)'(배티튜드), 'DAT AHH DAT OOH (SANA, JIHYO, DAHYUN, CHAEYOUNG, TZUYU)'(댓 아 댓 우), 'LET LOVE GO (JEONGYEON, MOMO, SANA, TZUYU)'(렛 러브 고), 'G.O.A.T. (MINA, DAHYUN, CHAEYOUNG)'(지오에이티), 'TALK (NAYEON, JIHYO)'(톡), 'Seesaw'(시소) 등 총 14개의 신곡을 마련했다. 아리아나 그란데, 사브리나 카펜터 등 글로벌 아티스트의 히트곡 만든 작가진과 합세해 월드와이드 리스너의 만족도를 충족시킬 전망이다.

여기에 지난 6월 24일 솔로 리릭 비디오 콘텐츠를 통해 새 음반에 미수록된 나연 'MEEEEEE'(미), 정연 'FIX A DRINK'(픽스 어 드링크), 모모 'MOVE LIKE THAT'(무브 라이크 댓), 사나 'DECAFFEINATED'(디카페인), 지효 'ATM'(에이티엠), 미나 'STONE COLD'(스톤 콜드), 다현 'CHESS'(체스), 채영 'IN MY ROOM'(인 마이 룸), 쯔위 'DIVE IN'(다이브 인)까지 아홉 멤버의 솔로곡을 오픈해 팬들에게 음악 선물을 안겼다.

◆'예쁜 애 옆 예쁜 애' 수식어 뛰어넘는 화수분 매력

9인 9색 비주얼을 자랑하며 '예쁜 애 옆 예쁜 애' 수식어를 탄생시킨 트와이스는 새 앨범 'THIS IS FOR'에서 지금껏 본 적 없는 색다른 콘셉트를 선보인다. 티저에서 뮤트한 컬러를 활용해 과감한 스타일링이나 트렌디 힙시크 감성을 구현하고 이목을 끌었다. 흔하지 않는 카메라 구도와 포토제닉 액팅으로 독특한 아우라를 완성하며 아홉 멤버가 가진 무한 매력을 이채롭게 보여줬다. 전 세계 팬들은 "'느낌 좋은' 트와이스", "여러 콘셉트를 '찰떡같이' 소화한다", "10년째 새롭고 짜릿해"라는 반응을 보내며 신곡 활동을 향한 높은 기대감을 표했다.

2021년 11월 'Formula of Love: O+T=< 3'(포뮬러 오브 러브: O+T=< 3) 이후 약 3년 8개월 만에 만반의 채비를 갖춘 정규 4집 타이틀곡 ‘THIS IS FOR YOU’는 당당함, 자신감, 그리고 내면의 강인함을 노래하는 하이텐션 트랙이다. 누구나 가끔은 자신을 북돋워 줄 응원이 필요할 때가 있다는 메시지를 던지고 뜨거운 여름과 완벽하게 어울리는 에너지를 터뜨린다.

트와이스는 11일 오후 1시 네 번째 정규 앨범 'THIS IS FOR' 및 동명 타이틀곡을 발매하고, 같은 달 19일~20일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 월드투어 <THIS IS FOR>의 첫 공연을 개최한다.

