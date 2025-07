원팩트, 8월 국내 단독 콘서트 개최…유럽·일본 이어 국내 팬 만난다

그룹 ONE PACT(원팩트)가 오는 8월 국내 단독 콘서트로 팬들과 만난다.

최근 유럽 투어를 성공적으로 마친 보이그룹 ONE PACT가 오는 19일 일본 단독 콘서트를 앞두고 가운데 8월 16일(금) 서울 스카이아트홀에서 국내 단독 콘서트 'ONE PACT HALL LIVE [ONE FACT : 合]'를 개최한다.

이번 공연은 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'의 발매를 기념하는 자리로, 새 앨범 수록곡들의 무대를 처음으로 공개하는 특별한 라이브 무대가 될 전망이다.

이번 콘서트의 타이틀은 'ONE FACT : 合(합)'으로 다섯 멤버가 하나로 모여 만들어내는 강력한 시너지를 의미하며, 원팩트의 정체성과 음악적 방향성을 압축적으로 표현한다. 이번 콘서트에서는 신보에 수록된 신곡 무대들이 최초 공개되며, 기존 대표곡, 솔로 퍼포먼스, 유닛 무대 등 다양한 구성을 통해 팬들에게 깊은 감동과 즐거움을 선사할 예정이다.

특히 원팩트는 지난 6월 유럽 6개국 투어를 성황리에 마치며, 글로벌 팬덤의 탄탄한 저력을 입증한 바 있다. 더불어, 오는 7월 19일에는 도쿄 에도가와구 종합문화센터 대홀에서 일본 단독 콘서트를 개최할 예정이며, 이번 서울 단독 콘서트는 그 여정을 마무리하는 뜻깊은 자리로, 국내 팬들과의 소중한 만남과 함께 한층 더 성장한 원팩트의 음악적 진화와 퍼포먼스를 생생하게 확인할 수 있다.



국내 첫 단독 콘서트 'ONE PACT HALL LIVE [ONE FACT : 合]' 개최 소식을 알린 원팩트는 오는 22일 네 번째 미니앨범 'ONE FACT' 발매와 함께 본격적인 컴백 활동에 돌입할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]