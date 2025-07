투어스, 일본도 물들인 청량 에너지

그룹 TWS(투어스)가 일본 데뷔와 함께 지상파 음악방송과 페스티벌 무대를 접수했다.

TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 지난 6일 도쿄 국립 요요기경기장 제1체육관에서 개최된 음악 페스티벌 ‘뮤직퀘스트 2025(The MusiQuest 2025)’에 참가했다. 이들의 일본 데뷔 후 첫 페스티벌 무대였다.

TWS는 일본 싱글 ‘Nice to see you again(원제 はじめまして/하지메마시테)’의 전곡을 비롯해 ‘내가 S면 넌 나의 N이 되어줘’, ‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’, ‘Lucky to be loved’, ‘hey! hey!’, ‘GO BACK’ 등 8곡을 휘몰아쳤다. 멤버들은 청량하면서도 파워풀한 퍼포먼스로 관객들의 시선을 집중시킨 데 이어, 본무대와 돌출무대를 자유롭게 뛰어다니며 청춘의 활기찬 매력을 전파했다.

TWS는 “일본 데뷔를 맞아 처음으로 일본 야구장에서 시구를 해보고, 여러 음악방송에도 나갔다. 처음이라는 단어는 항상 좋은 설렘을 느끼게 해주는 것 같다”라며 “‘뮤직퀘스트’도 처음인데, 일본 데뷔하고 이렇게 많은 분들 앞에서 퍼포먼스를 할 수 있어서 정말 기쁘다. 앞으로도 열심히 할 테니 응원해달라”라고 일본어로 소감을 전했다.

TWS는 앞서 지난 5일 니혼TV 유명 여름 특집 방송인 ‘더 뮤직 데이 2025(THE MUSIC DAY 2025)’에 출연해 눈도장을 찍기도 했다. 방송에서는 이들을 “아시아 시상식에서 신인상을 휩쓴 차세대 인기 아티스트”로 소개했다. 이어진 거리 인터뷰에서는 현지 시민들이 멤버들에 대해 “모두 춤도 잘 추고, 잘 생겼다”, “분명히 앞으로 더 잘 될 것”이라며 기대감을 내비쳤다.

이날 TWS는 국내 데뷔곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’의 일본어 버전 ‘plot twist -Japanese ver.-’ 무대를 선보이며 파릇파릇한 ‘K-청량’ 에너지를 각인시켰다. 또한 멤버들은 일본 유명 아티스트 콘도 마사히코와의 합동 무대도 펼쳤다. 이들은 콘도 마사히코의 1980년대 히트곡 ‘ギンギラギンにさりげなく(긴기라긴니 사리게나쿠)’를 유쾌한 퍼포먼스와 함께 열창하며 프라임 시간대 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

무대 직후 일본 지역 X(옛 트위터) 실시간 트렌드에 ‘#THEMUSICDAY’ 해시태그가 1위를 차지했고, ‘TWS짱(ちゃん·chan, 친근감을 담아 부르는 호칭)’, ‘지훈군’ 등 키워드가 순위권에 올라 TWS를 향해 치솟는 관심을 확인시켰다.

TWS는 일본 데뷔와 동시에 괄목할 만한 성과를 보이고 있다. 이들의 첫 싱글은 일본 오리콘의 ‘데일리 싱글 랭킹’에서 3일 연속(7월 1~3일 자) 1위를 차지했다. 타이틀곡 뮤직비디오는 지난달 30일 공개 직후 한국과 일본의 유튜브 일간 톱 뮤직비디오 차트 상위권에 진입하는 등 양국에서 동반 인기를 얻고 있다.

