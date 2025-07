[한강로 컷] 지수, 스포티한 룩... 동안 미모 자랑

블랙핑크 멤버 겸 배우 지수. 사진=지수SNS

블랙핑크 멤버 겸 배우 지수는 스포티한 룩을 통해 동안 미모를 자랑했다.

지수는 3일 자신의 인스타그램에 "내 사랑 @alo 드디어 한국에"라는 멘트와 함께 포토월 행사 비하인드 컷 여러장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 지수가 블랙 와이드 팬츠에 스포티한 브라톱, 크롭 재킷을 걸친 채 거울 셀카를 찍는 모습이 담겨 있다. 필라테스로 완성한 복근과 탄탄한 허리라인이 보는 이들로 하여금 감탄을 안긴다.

알로 글로벌 앰배서더로 온 지수가 도착해 매장 앞에 줄을 선 팬들의 환영을 받았다. 이 순간은 알로의 크리에이티브 및 마케팅 담당 부사장인 Summer Barry Nacewicz가 찍었으며 즉시 자신의 인스타그램 스토리에 "alo ❤️ JISOO"라는 글과 함께 영상을 올렸다. 그는 또한 지수의 최근 인스타그램 게시물에 "Best night. Thanks for being team alo since day 1.(좋은 밤 되세요. 첫날부터 '팀 알로' 되어주셔서 감사합니다.)"라는 댓글을 달았다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

