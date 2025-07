원팩트, 프리 릴리즈 EP 선공개…멤버 전원 솔로 트랙

그룹 ONE PACT(원팩트)가 정식 컴백에 앞서, 완성도 높은 프리 릴리즈 EP로 한층 확장된 음악 세계를 선보였다.

ONE PACT는 7월 발매 예정인 미니 4집 'ONE FACT'로 정식 컴백에 앞서, 지난 1일 정오 프리 릴리즈 디지털 EP 'ONE PACK'를 각종 음원 플랫폼을 통해 전격 선공개했다. 이번 EP는 멤버 전원이 각자의 이름을 걸고 완성한 5개의 솔로 트랙으로 구성되어, 팀 안에서의 개별 정체성과 음악적 색깔을 진정성 있게 풀어낸 색다른 시도의 앨범이다.

프리 릴리즈 EP 'ONE PACK'는 단순한 선공개 앨범을 넘어, ONE PACT의 서사를 새로운 방식으로 확장해낸 구성이 특징이다. 보컬과 작사·작곡, 안무, 디렉팅까지 멤버들이 주도적으로 참여하며 자신만의 감성과 스타일을 입체적으로 녹여냈다. 이는 개별 트랙을 통해 각 멤버의 개성과 감성을 분명히 드러냄과 동시에, 하나의 완성형 팀으로서의 정체성을 더욱 강하게 각인시킨다.

이번 EP의 포문을 연 종우의 'PASSOUT (Feat. TAG)'는 강렬한 에너지와 세련된 구성으로 그의 무대 장악력과 감정선을 드러낸다. 이어지는 제이창의 '180928~'은 섬세한 멜로디 위에 진솔한 감정을 담아낸 자전적 이야기로 싱어송라이터로서의 성장을 보여준다. 성민의 'Signal'은 감각적인 리듬과 무드로 청각적 몰입도를 높이며, 태그의 '내가 아니더라도'는 절제된 감정 속 여운 깊은 메시지로 한 편의 단편영화를 연상케 한다. 마지막으로 예담의 'Keyring'은 사랑스러운 감성과 밝은 에너지를 담아낸 곡으로 듣는 이에게 작은 선물 같은 설렘을 안긴다.

이처럼 선공개된 EP 'ONE PACK'은 ONE PACT 멤버들 개개인의 목소리를 통해 팀의 다음 챕터를 예고하는 의미 있는 시도로, 앞으로 이어질 정식 컴백의 프롤로그 역할을 톡톡히 해낸다. 더불어, 단순히 음악적 스펙트럼을 과시하는 데 그치지 않고, 다섯 멤버가 'ONE PACT'라는 하나의 이름 아래 다시 모여 써 내려갈 새로운 이야기의 프롤로그로 기능하며, 정식 컴백에 대한 기대감을 증폭시킨다.



ONE PACT는 프리 릴리즈 EP 'ONE PACK' 선공개를 시작으로 본격적인 활동 시동을 건다. 프리릴리즈를 통해 자신들의 음악적 역량과 색깔을 먼저 선보인 이들이 정식 컴백에서는 어떤 새로운 서사를 이어갈지 주목된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

