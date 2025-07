경륜경정, 신규 사회공헌 브랜드 선포

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 ‘On-Re; By CYCLE’이라는 신규 사회공헌 브랜드를 선포했다.



경륜경정총괄본부는 지난달 26일 광명스피돔에서 경륜·경정 사회공헌 브랜드 선포식을 열고 ‘On-Re; By CYCLE’을 발표했다. On-Re는 온기(溫氣)를 다시 순환시킨다는 뜻이며, By CYCLE은 경륜과 경정이 자전거의 두 바퀴가 돼 사회에 다시 선순환된다는 뜻이다. 고객과 지역사회, 미래세대와 환경을 향한 나눔의 선순환을 만들어 가겠다는 약속이 담겨있다.

경륜경정총괄본부의 신규 사회공헌 브랜드 ‘On-Re; By CYCLE’ 로고

이와함께 경륜경정총괄본부는 봉사단을 창설해 임직원의 자발적 실천 의지를 다짐했다. ‘생애주기 자전거 보급 사업’ 기부금 전달식을 열어 3000만원 상당의 자전거, 헬멧, 보호구 등도 전달했다.



생애주기 자전거 보급 사업은 경륜경정총괄본부의 대표 사회공헌 사업으로 지역사회 배려 계층 유아·청소년·어르신에게 각각 유아용 자전거(밸런스 바이크), 자전거, 보행 보조기(실버카)를 보급하는 사업이다. 이번에 총 120대의 유아용 자전거와 청소년용 자전거를 지원했으며, 하반기에는 거동이 불편한 어르신에게 실버카를 지원할 예정이다.



브랜드 선포식 후 경륜경정총괄본부 봉사단원들은 관내 행정복지센터 등을 직접 찾아 자전거를 전달하며 나눔 문화를 확산하기도 했다.



이성철 경륜경정총괄본부장은 “경륜과 경정사업은 단순한 스포츠를 넘어, 수익금 전액이 사회에 환원되는 공익사업이다. 이 공익성을 바탕으로 더 적극적이고 체계적인 사회공헌 활동을 추진할 것이며, 경륜·경정의 사회적 역할과 책임을 더욱 늘려가겠다”고 전했다.

