손태진, 성장세 무섭네…팬미팅 전석 매진, 그 다음은?

가수 손태진이 단독 팬미팅 추가 회차를 오픈하며 뜨거운 팬 사랑에 화답한다.

손태진은 오는 8월 2~3일 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 팬미팅 '2025 손태진 단독 팬미팅 'You Are My SonShine''(이하 'You Are My SonShine')을 개최하는 가운데, 티켓 오픈과 함께 전석이 매진됐다. 이에 손태진은 더욱 많은 팬들과 함께하고자 2일 오후 6시 추가 회차 공연을 편성했다.

'You Are My SonShine'은 손태진이 지난해 3월 진행한 첫 번째 단독 팬미팅 'YOU MAKE ME SHINE' 이후 약 1년 5개월 만에 여는 두 번째 단독 팬미팅이다. 평소 팬 사랑이 남다른 손태진답게, 이번 팬미팅은 손샤인(공식 팬덤명)만을 위한 다양한 코너로 꽉 채워질 전망이다.

뿐만 아니라 손태진은 새로운 면모를 뽐내기 위한 무대를 준비하는 동시에 팬들과 밀접히 소통할 수 있는 이벤트로 다채로운 매력을 선사하기 위해 만반의 준비 중인 것으로 알려졌다.

손태진은 지난해 10월 정규 1집 'SHINE' 발매에 이어 데뷔 첫 전국투어를 성황리에 마치며 '新 국민가수'로 떠올랐다. 손태진은 본업 활동은 물론 최근에는 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오' DJ, 드라마 OST 가창, 유튜브 단독 웹 예능 '진이 왜 저래' 등 여러 플랫폼을 오가며 눈부신 행보를 펼치고 있다.

특히, 손태진은 MBC ON '트롯챔피언', SBS Life, SBS M '더 트롯쇼' 등 대표 트롯 음악방송에서 명예의 전당에 오른 최초의 가수로 등극한 데 이어 KBS2 '불후의 명곡'에서 브로드웨이를 연상시키는 역대급 무대를 선보이는 등 연일 새로운 역사를 써 내려가고 있어 앞으로 보여줄 활약이 더욱 기대된다.

한편, 손태진의 단독 팬미팅 'You Are My SonShine'의 추가 회차 공연은 NOL티켓을 통해 오는 2일 오후 7시 공식 팬클럽 대상 선예매가, 4일 오후 7시 일반 예매가 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]