규빈, 빌보드 코리아 빛냈다…풀 밴드 라이브+쌍방향 토크

솔로 아티스트 규빈이 빌보드 코리아에서 진행한 'Billboard on YOU - K-Stage' 무대를 성황리에 마쳤다.

라이브웍스컴퍼니 소속 규빈은 지난 26일 서울시 성동구에서 진행된 이번 프라이빗 리스닝 파티에서 음악적 깊이와 진솔한 매력을 현장의 팬들에게 오롯이 전달하며 잊지 못할 밤을 선사했다.

'Billboard on YOU - K-Stage'는 빌보드 코리아가 재능 있는 뮤지션을 조명하고 응원하는 프로젝트로 규빈은 풀 밴드와 함께 총 여섯 곡의 라이브 공연을 펼치며 대체 불가한 가창력과 섬세한 감정 표현으로 현장을 가득 채웠다.

특히 첫 번째 미니앨범 'Flowering'의 타이틀곡 'LIKE U 100' 편곡 버전은 일렉 기타의 강렬한 사운드가 더해져 원곡과는 또 다른 매력을 뽐냈고, 어쿠스틱 기타 연주가 빛났던 'Really Like You', 테일러 스위프트 메들리(Taylor Medely) 속 규빈의 감미로운 목소리는 감탄을 자아내기 충분했다.

또한 이어서 규빈은 'Evergreen', 'Special', 'Satellite' 라이브 무대를 선보였고 각 곡의 분위기에 맞춰 풀 밴드와 완벽히 호흡하며 진심 어린 감정을 전달하는 모습에 팬들은 뜨거운 박수와 환호를 보냈다.

라이브 공연의 열기가 채 가시기 전 이어진 토크에서 규빈은 팬들과 더욱 가까이 소통하는 시간을 가졌다. 규빈은 평소에는 팬들과 할 수 없는 진솔한 이야기로 팬 한 명 한 명과 눈을 맞췄고 팬들 또한 열띤 호응과 질문으로 화답하며 훈훈한 분위기를 연출했다.

뿐만 아니라 공연, 토크를 마친 규빈은 현장을 방문한 참석자들과 자연스럽게 교류하는 시간을 가졌다. 규빈은 토크 이후에 팬들과 가까이에서 소통하며 감사 인사를 전하는 따뜻한 팬 서비스로 깊은 유대감을 형성하며 특별한 추억을 만들었다.

빌보드 코리아 'Billboard on YOU - K-Stage' 무대를 성료한 규빈은 오는 7월 13일 대만에서 팬 콘서트를 개최해 글로벌 팬들과 만날 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

