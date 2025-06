혼다코리아, 소셜 앰버서더 ‘Honda DREAMERS 2기’ 모집

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 소셜 앰버서더 프로젝트 ‘Honda DREAMERS(혼다 드리머스)’ 2기를 구성하고, 다양한 마케팅 활동을 본격적으로 진행한다고 30일 밝혔다.

지난해 시작된 혼다 드리머스 프로젝트는 혼다의 모빌리티 제품과 서비스를 통해 더 많은 사람들의 꿈이 실현되도록 지원하고, 사회를 발전시키는 원동력이 되고자 하는 의지가 반영된 글로벌 브랜드 슬로건 ‘The Power of Dreams – How we move you(꿈의 힘으로 당신을 움직인다)’에서 영감을 받아 기획됐다. 혼다 드리머스 1기는 활동 기간 동안 블로그, 유튜브 등 온라인 채널을 통해 혼다 자동차의 매력과 특장점을 살린 다양한 콘텐츠를 선보인 바 있다.

오는 7월부터 6개월간 활동하는 혼다 드리머스 2기는 자동차 및 모빌리티 분야의 인플루언서 10명으로 구성됐으며, 온라인상에서 혼다 브랜드와 기술력, 시승 경험 등을 공유하며 브랜드와 고객 사이 접점을 확대하는 소셜 앰버서더로서의 역할을 수행할 예정이다.

혼다 드리머스 2기에게는 혼다의 전 차종을 자유롭게 시승할 수 있는 기회는 물론, 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고’, ‘혼다 에듀케이션 센터’ 등 주요 브랜드 거점과 혼다코리아 주최 고객 행사에 참여하는 등 모빌리티 브랜드 혼다를 보다 다채롭게 경험할 수 있는 기회가 주어질 예정이다. 혼다코리아는 이들에게 소정의 활동비와 함께 우수 콘텐츠 시상 등 보다 다양한 콘텐츠가 양산될 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “혼다 드리머스 프로젝트는 혼다를 보다 깊이 있게 체험하며 고객의 눈높이에서 생생한 콘텐츠를 만들어낸다는 점에서 의미가 있다”며, “혼다 드리머스를 통해 더 많은 소비자들에게 혼다만의 가치와 감성을 진정성 있게 전달하겠다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

