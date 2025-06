엔하이픈, ‘K-팝 톱 티어’ 증명…음반·차트→월드투어 기세 잇는다

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 지난 29일 SBS ‘인기가요’ 출연을 끝으로 미니 6집 ‘DESIRE : UNLEASH’의 공식 활동을 마무리했다.

엔하이픈은 이날 방송에서 후속곡 ‘Outside’ 무대를 통해 파워풀한 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다. 멤버들은 공식 SNS에 “미니 6집 활동도 함께 달려준 엔진(ENGENE.팬덤명) 고마워요! 더 멋진 모습으로 돌아올게요”라며 소감을 전했다.

엔하이픈은 이번 앨범으로 또 한 번 막강한 음반 파워를 보여주며 명실상부 ‘K-팝 톱 티어’ 그룹임을 입증했다. 또한 이들은 한층 강렬한 ‘욕망’을 드러낸 앨범 서사를 완벽 소화하며 뛰어난 음악적 역량을 유감없이 발휘했다.

■ 국내외 주요 차트 1위 행진…글로벌 영향력

‘DESIRE : UNLEASH’는 발매 첫날부터 팀 자체 최고 앨범 판매량을 경신한 데 이어 올해 발매된 K-팝 앨범 중 두 번째로 많은 초동 판매량(214만 장, 발매 직후 일주일간 음반 판매량)을 기록했다.

글로벌 차트에서도 돌풍을 이어갔다. 엔하이픈은 이 앨범을 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 3위에 올리며 5개 앨범 연속 ‘톱 10’ 진입에 성공했다. 일본 오리콘과 빌보드 재팬에서는 총 6개 주간 차트에서 1위를 휩쓸었다. 특히 이 앨범은 오리콘 ‘상반기 랭킹 2025’에서 단 3일 간의 성과만으로 ‘합산 앨범 랭킹’과 ‘앨범 랭킹’에서 나란히 9위에 오르는 저력을 보였다.

또한 엔하이픈은 음악 방송에서 ‘퍼포먼스 킹’ 면모를 뽐내며 타이틀곡 ‘Bad Desire (With or Without You)’로 3관왕을 차지했다. 엔하이픈의 거침없는 행보에 “전 세계적으로 가장 주목받는 K-팝 그룹 중 하나로 자리매김했다”(미국 포브스), “지난 5년간 쌓아온 독특한 정체성을 바탕으로 아티스트로서 한계를 넘어서는 도전을 이어가고 있다”(빌보드 필리핀) 등 외신의 호평도 쏟아졌다.

■ 日 스타디움 입성 등 하반기 글로벌 ‘열일’ 예고

지난 4월 성공적인 ‘코첼라’ 입성에 이어 미니 6집으로 상반기 매서운 인기 질주를 보인 엔하이픈은 일본 싱글 발매로 기세를 이어간다. 내달 29일 발매되는 일본 네 번째 싱글 ‘宵 -YOI-’(요이)에는 사랑하는 사람을 향한 욕망과 본능을 표현한 총 3곡이 수록된다. 엔하이픈은 싱글 발매 후 같은 달 31일 쇼케이스를 열고 현지 팬들과 만난다.

월드투어도 달린다. 이들은 오는 7월 5~6일 도쿄 아지노모토 스타디움과 8월 2~3일 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 ‘ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-’을 개최한다. 해외 아티스트 중 데뷔 후 최단기간(4년 7개월) 일본 스타디움 입성이다. 또한 8~9월 미국과 유럽 10개 도시에서 총 12회 공연을 펼친다. 매년 투어 규모와 지역을 점진적으로 확장하며 남다른 글로벌 영향력을 발휘하고 있는 엔하이픈의 하반기 활약이 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]