이도현, 팬미팅 투어로 본격 컴백…드라마 복귀작까지 ‘열일 행보’

배우 이도현이 전역 후 첫 공식 활동으로 아시아 팬미팅 투어에 나선다.

이도현은 28일(현지시간) 인도네시아 자카르타에서 아시아 팬미팅 투어 ‘2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]’(이하 ‘Re DO HYUN’)을 개최한다. 이번 투어는 이도현이 데뷔 후 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅으로, 그의 글로벌 인기를 실감케 한다.

앞서 이도현은 지난 14일과 15일 양일간 서울에서 개최된 단독 팬미팅을 전석 매진시키며 뜨거운 반응을 얻었다. 이도현은 연기 활동도 빠르게 재개한다. 그는 오충환 감독이 연출하고 홍정은·홍미란 작가가 집필하는 새 드라마 ‘그랜드 갤럭시 호텔’에서 ‘은하’ 역으로 출연을 확정 지었다.

전역과 동시에 아시아 팬미팅 투어 개최를 비롯해 최근 글로벌 브랜드와의 협업이 돋보인 화보, 패션쇼 참석, 빠른 복귀작 확정까지 전방위적 행보로 국내외 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

한편 이번 팬미팅 투어 ‘Re DO HYUN’ 은 자카르타를 시작으로 7월 4일 오사카, 7월 6일 도쿄, 7월 12일 타이베이, 7월 19일 방콕, 7월 26일 홍콩, 8월 2일 마닐라 등 총 8개 도시를 순회하며 진행될 예정이다.

