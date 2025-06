제이홉 ‘킬린 잇 걸’, 英 오피셜 차트 81위…2주 연속 차트인

그룹 방탄소년단 제이홉이 영국 오피셜 차트에 2주 연속 차트인했다.

28일 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면 방탄소년단 제이홉의 디지털 싱글 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’은 최신 ‘오피셜 싱글 차트 톱100’(6월 27일~7월 3일 자) 81위를 기록했다. 이 곡은 ‘싱글 다운로드’ 18위, ‘싱글 세일즈’와 ‘피지컬 싱글’에서 각각 19위를 차지했다.

‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’은 지난주 ‘오피셜 싱글 차트 톱100’에 30위로 진입하면서 제이홉 솔로곡 기준 최고 순위를 경신했다. 이는 그의 개인 작품 통산 8번째 오피셜 차트 진입이다.

제이홉을 비롯한 방탄소년단 멤버들은 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘위클리 톱 송 글로벌’(6월 20~26일 자)에서도 존재감을 드러냈다. 진의 미니 2집 ‘Echo’ 타이틀곡 ‘Don’t Say You Love Me’(6위), 지민 미니 2집 ‘MUSE’의 타이틀곡 ‘Who’(13위)가 상위권에 포진했다. 또한 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’(28위), 정국의 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)’(69위), 뷔와 박효신의 디지털 싱글 ‘Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)(166위)’도 차트에 이름을 올리며 이들의 글로벌 음원 파워를 입증했다.

‘위클리 톱 앨범 글로벌’에서는 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 ‘Proof’(37위), 리패키지 앨범 ‘LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’’(169위)가 꾸준한 사랑을 받고 있다. 개인 작품으로는 ‘Echo’(34위), ‘MUSE’(53위), 정국의 솔로 앨범 ’GODLEN’(70위), 제이홉의 리믹스 앨범 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla) (Remixes)’(84위) 등이 순위권을 지켰다.

