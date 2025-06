트와이스, 컴백 기념 프리 리스닝…신곡 미리듣기+멤버들 등판까지

트와이스가 정규 4집 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포) 발매 기념 프리 리스닝 이벤트를 열고 컴백 열기를 달군다.

트와이스는 7월 11일 네 번째 정규 앨범 'THIS IS FOR'와 동명의 타이틀곡을 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 26일 0시 공식 SNS 채널에 트와이스 신보 발매 기념 오프라인 프리 리스닝 이벤트 진행 소식을 알려 팬들을 기쁘게 했다.

이에 따르면 트와이스는 컴백을 사흘 앞둔 7월 8일 오전 11시부터 서울 성동구에서 'TWICE THE 4TH FULL ALBUM "THIS IS FOR" Pre-Listening Event'(트와이스 정규 4집 "디스 이즈 포" 프리 리스닝 이벤트)를 총 8회 진행한다. 이번 행사에서는 새 앨범 타이틀곡을 먼저 만나볼 수 있을 뿐만 아니라 다양한 체험형 콘텐츠가 마련되어 팬 만족도를 높일 전망이다. 마지막 8회차에는 트와이스 멤버들이 직접 참석해 팬들과 신보에 대한 이야기를 나누는 특별한 시간을 갖는다. 해당 이벤트와 관련한 자세한 사항은 트와이스 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

트와이스가 2021년 11월 발매한 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3) 이후 약 3년 8개월 만에 선보이는 새 정규 앨범에는 타이틀곡 'THIS IS FOR'를 비롯해 'FOUR'(포), 'OPTIONS'(옵션스), 'MARS'(마스), 'RIGHT HAND GIRL'(라이트 핸드 걸), 'PEACH GELATO'(피치 젤라토), 'HI HELLO'(하이 헬로), 'BATTITUDE'(배티튜드), 'DAT AHH DAT OOH'(댓 아 댓 우), 'LET LOVE GO'(렛 러브 고), 'G.O.A.T.'(지오에이티), 'TALK'(톡), 'Seesaw'(시소), 'Heartbreak Avenue'(하트브레이크 애비뉴)까지 총 14곡이 수록된다.

컴백에 이어 올여름 활발한 글로벌 행보를 이어간다. 7월 19일~20일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 월드투어 <THIS IS FOR>의 포문을 연다. 공연장 좌석을 360도 개방하고 무대와 객석 간 경계를 허문 한 차원 높은 공연으로 펼쳐지는 이번 콘서트는 25일 오후 일반 예매 후 전석 매진을 기록해 트와이스의 새 월드투어를 향한 기대를 실감케 했다. 현지시간 기준 8월 2일에는 미국 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 열리는 대규모 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago) 헤드라이너로 출연해 '글로벌 최정상 걸그룹' 위상을 빛낸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]