‘컴백’ 트와이스, 타이틀곡은 ‘THIS IS FOR’…14곡 꽉 채운다

그룹 트와이스가 신곡 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)로 컴백한다.

트와이스는 7월 11일 네 번째 정규 앨범 'THIS IS FOR'를 발매한다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 6월 26일 0시 트와이스 공식 SNS 채널에 트랙리스트 이미지와 함께 신보에 실리는 전곡 곡명을 공개했다.

트랙리스트에 따르면 정규 4집에는 신보와 동명인 타이틀곡 'THIS IS FOR'를 비롯해 'FOUR'(포), 'OPTIONS'(옵션스), 'MARS'(마스), 'RIGHT HAND GIRL'(라이트 핸드 걸), 'PEACH GELATO'(피치 젤라토), 'HI HELLO'(하이 헬로), 'BATTITUDE'(배티튜드), 'DAT AHH DAT OOH'(댓 아 댓 우), 'LET LOVE GO'(렛 러브 고), 'G.O.A.T.'(지오에이티), 'TALK'(톡), 'Seesaw'(시소), 'Heartbreak Avenue'(하트브레이크 애비뉴)까지 총 14곡이 수록됐다.

특히 지난 24일 선보인 나연 'MEEEEEE'(미), 정연 'FIX A DRINK'(픽스 어 드링크), 모모 'MOVE LIKE THAT'(무브 라이크 댓), 사나 'DECAFFEINATED'(디카페인), 지효 'ATM'(에이티엠), 미나 'STONE COLD'(스톤 콜드), 다현 'CHESS'(체스), 채영 'IN MY ROOM'(인 마이 룸), 쯔위 'DIVE IN'(다이브 인)까지 아홉 멤버의 솔로 리릭 비디오 음원과는 다른 곡들이 포진돼 주목을 모은다.

한편 트와이스는 7월 19일~20일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 월드투어 <THIS IS FOR>의 막을 올린다. 공연은 양일 전석 매진을 기록하며 새 월드투어를 향한 관심을 실감케 했다. <THIS IS FOR>는 전 지역 공연장 좌석을 360도 개방해 무대와 객석 간 경계를 허문다. 인천에서 포문을 여는 월드투어는 오사카, 아이치, 후쿠오카, 도쿄, 마카오, 불라칸, 싱가포르, 시드니, 멜버른, 가오슝, 홍콩, 방콕 등 세계 각지로 이어진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

