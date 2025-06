어블룸, ‘에코’로 증명한 가능성…글로벌 확장 나선다

그룹 어블룸(ablume)이 데뷔 싱글 ‘에코(Echo)’ 활동을 통해 성공적으로 재데뷔하며, 음악성과 서사 모두에서 주목할 만한 성과를 거뒀다. 감성적인 메시지와 진정성 있는 콘텐츠를 통해 국내외 팬들의 깊은 공감을 이끌어내며 글로벌 시장에서의 가능성을 입증했다.

어블룸의 첫 번째 싱글 ‘에코(Echo)’는 서로를 향한 다정한 감정과 약속을 담은 곡으로, 밝고 따뜻한 사운드와 세 멤버의 개성 있는 보컬이 어우러진 곡이다. 피지컬 앨범 없이 디지털 음원만으로 진행된 활동이었음에도 글로벌 주요 플랫폼에서 의미있는 반응을 이끌어냈다.

‘에코(Echo)’는 아이튠즈 K-POP 차트에서 미국, 영국, 호주, 독일, 스페인 등 15개국 이상에서 1위를 기록했고, 총 34개국에 차트에 진입했다. 애플 뮤직 K-POP 차트에서도 동일한 15개국에서 1위, 아마존뮤직 신곡 및 전체 차트 1위, 아이튠즈 뮤직비디오 부문 네덜란드 1위·미국 6위 등 콘텐츠 전반에서 고른 반응을 얻었다. 특히 태국, 말레이시아, 베트남 등 동남아시아 핵심 시장에서의 순위는 향후 글로벌 전략 거점 설정에 있어 중요한 시그널로 작용할 것으로 예측된다.

아이튠즈는 팬덤 기반 구매력을, 애플 뮤직은 일반 소비자층의 실제 소비 트렌드를 반영한다는 점에서 더욱 주목된다. 두 플랫폼에서 동시에 두각을 나타냈다는 점에서 어블룸은 팬덤과 대중성 모두를 갖춘 팀이라는 평가를 받고 있다.

어블룸은 활동 전반에 걸쳐 ‘진정성’이라는 키워드를 일관되게 유지해왔다. 데뷔 전 공개된 다큐멘터리 시리즈 ‘The Story of ablume’와 프롤로그 곡 ‘Never Far Away (Prologue) ’는 공백기를 지나 다시 무대를 선택하게 된 멤버들의 내면을 진솔하게 담아내며, 많은 팬들에게 공감과 위로를 전한 바 있다. 여기에 멤버들이 직접 참여한 라이브 퍼포먼스와 감성적인 뮤직비디오가 더해져 음악성과 내러티브를 동시에 전달했다.

해외 주요 언론의 관심도 이어지고 있다. 미국 매거진 ‘틴보그(Teen Vogue)’는 “어블룸은 성장과 회복의 여정을 담아낸 이름”이라고 소개하며 이들의 서사에 주목했고, 미국 대표 방송국 폭스(FOX)’의 폭스13 시애틀(Fox 13 Seattle)은 “중독성 있는 곡과 유니크한 스타일”이라며 어블룸의 색깔을 높이 평가했다. 미국 매거진 레이디건(LADYGUNN) 역시 “어블룸은 개인적 성장과 집단의 재탄생을 상징하는 이름”이라며 어블룸의 새로운 시작을 조명했다. 뿐만 아니라, 미국 디지털 음악전문 매체 지니어스(Genius)가 운영하는 지니어스 코리아는 어블룸을 ‘2025 상반기 주목할 신인 아티스트’로 선정했다.

현재 어블룸은 데뷔 싱글 활동을 이어나가며 차기 프로젝트 준비에 착수했다. 첫 미니앨범 발매와 팬들과의 특별 공연을 계획 중이며, 미국, 브라질, 일본, 홍콩, 싱가포르, 대만, 베트남, 프랑스, 중국 등 다양한 국가로부터 해외 공연 및 프로모션 문의가 이어지고 있다. 현재 북미 및 유럽 중심의 글로벌 확장 전략도 본격화 중으로, 어블룸은 앞으로도 음악과 서사를 아우르는 입체적인 콘텐츠로 전 세계 팬들과의 연결을 지속해 나갈 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

