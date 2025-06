‘컴백’ 누에라, 'n' 뮤비 티저 공개…'트렌디 퍼포먼스' 빛났다

그룹 누에라(NouerA)의 트렌디한 퍼포먼스가 빛났다.

누아엔터테인먼트는 지난 24일 공식 SNS 채널에 오는 30일 발매하는 누에라의 두 번째 미니앨범의 타이틀곡 'n (number of cases)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

누에라는 영상 속에서 파워풀하면서도 섬세하게 안무를 소화하며 탁월한 강약조절을 보여줘 눈길을 끌었다. 이와 함께 한층 물오른 누에라의 비주얼은 글로벌 노바(NovA, 팬덤명)의 설렘을 자아냈다.

특히 'n (number of cases)' 뮤직비디오 티저는 독특한 특수효과 또한 눈길을 끌었다. 누에라는 데뷔 앨범 'Chapter: New is Now’의 타이틀곡 'N.I.N (New is Now)' 뮤직비디오에서 유니크한 영상미로 화제를 모았던 상황. 향후 'n (number of cases)'의 또 다른 버전의 뮤직비디오 티저 공개를 앞둬 팬들의 궁금증이 높아지고 있다.

'n: number of cases'에는 청춘의 모습을 '무한한 경우의 수'라는 주제로 표현한 총 6곡이 수록된다. 첫 번째 미니앨범 'Chapter: New is Now'의 세계관을 더욱 깊이 있게 확장한 작품으로 글로벌 팬들의 기대를 모은다.

앞서 누에라는 'n: number of cases'의 공식 트레일러와 콘셉트 포토 그리고 하이라이트 메들리 등을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 뜨겁게 달궜다.

누에라는 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받았다. 이 자리에서 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상, '빌보드 루키'란 수식어를 얻었다.

데뷔 이후에는 국내외 대형 페스티벌에 초청된 것은 물론, '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025' 핫 트렌드 부분과 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 올해의 남자 아이돌 신인상을 수상하며 입지를 다졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

