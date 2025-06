원팩트, 다섯 빛깔 매력…콘셉트 포토·트레일러로 컴백 예열

보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 새 미니앨범 'ONE FACT'를 앞두고 다채로운 매력으로 또 한번 존재감을 증명했다.

ONE PACT는 지난 17일부터 23일까지 소속사 아르마다이엔티 공식 SNS 채널을 통해 4th Mini Album 'ONE FACT'의 'Y' 버전의 개인 및 단체 콘셉트 포토와 멤버별 트레일러를 연이어 공개하며 컴백 기대감을 뜨겁게 달궜다.

이번에 공개된 'Y' 버전 콘셉트 포토는 블랙 무드의 수트 스타일링으로 절제된 카리스마와 세련된 분위기를 극대화했다. 멤버 각각의 깊은 눈빛과 자연스러운 포즈는 'ONE FACT'가 전하고자 하는 진정성과 강렬한 메시지를 오롯이 담아내며 시선을 단숨에 사로잡는다. 또한, 단체 컷에서는 멤버 다섯 명의 서로 다른 에너지와 개성이 하나의 프레임 안에서 완벽한 균형을 이루며, 팀의 강력한 시너지를 다시 한 번 입증했다.

특히, 이번에 새롭게 선보인 트레일러는 멤버별 시그니처 컬러를 활용해 다섯 멤버의 매력을 발산했다. 제이창은 노란색으로 담아낸 감각적인 분위기 속, 자유로운 에너지를 담아냈으며, 종우는 빨간색으로 타오르는 리더십과 카리스마, 성민은 에메랄드색으로 청량하고 신비로운 매력, 예담은 핑크로 부드럽고 감각적인 아우라, 태그는 보라빛으로 몽환적이고 세련된 감성을 각각 담아내며 원팩트만의 다채로운 서사를 완성했다.

이처럼 ONE PACT는 신보 'ONE FACT'를 통해 더욱 확장된 음악적 스펙트럼을 예고하고 있다. 특히, 지난 미니 앨범 'PINK CRUSH'에 이어 이번에도 멤버들이 직접 앨범 작업에 참여해 원팩트만의 색깔을 담아낼 예정이다.

오는 7월 19일 일본 도쿄에서 열리는 프리 컴백 콘서트 2025 ONE PACT HALL LIVE 'ONE FACT : DAWN RUSH'와 8월 16일 한국에서 열리는 첫 단독 콘서트 2025 ONE PACT HALL LIVE 'ONE FACT : 合' 개최 소식을 연이어 전하며, 국내외 팬들과 더욱 가까이 호흡할 예정이다. 매 앨범마다 새로운 콘셉트와 빈틈없는 팀워크로 거듭 성장해온 원팩트가 이번 'ONE FACT'를 통해 또 한 번 진화한 모습을 어떻게 펼쳐 보일지 기대가 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]