“THIS IS FOR”…‘글로벌 톱티어’ 트와이스의 귀환

컴백을 예고한 트와이스가 정규 4집 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포) 타임테이블을 공개했다.

트와이스는 7월 11일 새 정규 앨범 'THIS IS FOR'를 발매하고 컴백한다. 2021년 11월 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3) 이후 약 3년 8개월 만의 정규 4집을 선보이는 만큼 국내외 팬들의 이목을 모았다.

JYP엔터테인먼트는 23일 0시 트와이스 공식 SNS 채널에 'THIS IS FOR' 타임테이블 영상을 오픈하고 분위기를 한층 예열했다. 독특한 모션으로 이뤄진 해당 영상에 따르면 트와이스는 트랙리스트, 뮤직비디오 티저 2편, 앨범 프리뷰를 비롯해 'Extraordinary : We do us', 'Regardless : Live it!', 'Unpredictable : Our spot', 'FOUR : This is' 등 미지의 티징 콘텐츠를 공개한다.

'글로벌 최정상 걸그룹' 트와이스는 오는 7월 네 번째 정규 앨범 발표에 이어 신보와 동명인 새 월드투어 <THIS IS FOR>를 개최한다. 이번 투어는 모든 개최지 공연장의 좌석을 360도 개방하고 무대와 객석 간 경계를 허문 한 차원 높은 공연으로 펼쳐진다. 올리비아 로드리고, 빌리 아일리시, 에드 시런, 마돈나, 레드 핫 칠리 페퍼스, U2 등 글로벌 아티스트들과 협업해 온 음악 산업 내 무대 연출 분야의 선두주자이자 세계적 멀티미디어 크리에이티브 스튜디오 모멘트 팩토리(Moment Factory)가 참여해 트와이스의 무대를 더욱 생동감 넘치게 구현할 예정이다.

역대급 월드투어의 시작을 알리는 첫 공연은 7월 19일~20일 인천 인스파이어 아레나에서 개최된다. 인천 공연 티켓팅은 YES24(예스24)에서 가능하며, 6월 23일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 팬클럽을 대상으로 선예매가 열리고 25일 오후 8시부터는 일반 예매가 진행된다. 공연 및 예매에 관한 자세한 사항은 트와이스 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

한편 트와이스는 현지시간 기준 8월 2일 미국 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 열리는 대규모 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago) 헤드라이닝 무대에 오를 예정이다.

