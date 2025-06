[SW현장] “즐거운 추억만 남기자” 투어스, 첫 콘서트 ‘24/7:WITH:US’ 힘찬 출발

그룹 투어스가 22일 서울 송파구 잠실실내체육관데뷔 후 첫 콘서트 ‘24/7:WITH:US’ IN SEOUL을 열었다. 플레디스엔터테인먼트 제공.

그룹 투어스(TWS)가 싱그러움을 가득 담아 데뷔 후 첫 콘서트 무대를 꾸몄다.

투어스는 22일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 투어의 서울 공연 ‘2025 TWS TOUR ‘24/7:WITH:US’ IN SEOUL(이하 24/7:WITH:US)’을 개최했다.

‘24/7:WITH:US’는 지난해 1월 데뷔한 투어스가 데뷔 후 약 1년 반 만에 처음 여는 단독 공연으로 20일부터 3일간 열렸다.

청춘의 패기가 느껴지는 오프닝이었다. ‘Oh Mymy : 7s’, ‘Freestyle’, ‘Double Take’로 이어지는 오프닝 섹션에서는 파워풀한 비트감이 살아있는 무대들을 연달아 쏟아내며 공연장의 열기를 달아오르게 만들었다. 투어스의 데뷔곡이자 히트곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’를 위해 스쿨룩 콘셉트의 의상으로 갈아 입은 멤버들은 리프트로 멋지게 등장했다. 인트로가 흘러 나오자 함성 소리가 더욱 힘차게 울려 퍼졌다. 멤버들의 힘 있는 퍼포먼스에 맞춰 팬들의 떼창 소리는 더욱 커졌다.

멤버별 소개에 이어 영재는 “푸릇푸릇한 42의 광경이 너무 예쁘다. 오늘도 즐겨보자”며 콘서트 마지막날의 포문을 열었다. 지훈은 “오늘도 귀한 발걸음을 해주셔서 감사드린다”고 말했고, 지훈은 “3일 동안 공연장을 찾아 주신 모든 42분들의 함성 소리가 너무 크더라. 내 춤 인생을 걸고 매일 생각했다. 응원해주신 모든 분들께 감사드린다”고 인사했따.

이번 콘서트 첫날 드레스코드를 칭하는 투어스와 42만의 ‘옷쇼옷쇼’를 지정해 재미를 더했다. 첫날부터 사흘간 화이트, 옐로우, 스카이 블루로 정했다. 멤버들은 객석에 가까이 다가가 이날 관객들의 드레스 코드를 확인해 웃음을 안겼다.

드레스 코드뿐 아니라 날씨를 체크하는 시간도 가졌다. 영재는 “오늘 날씨가 좋다고 들었다. 해가 뜨니 그렇게 더웠다는데, 햇볕이 뜨겁지 않은 공연장에서 땀도 식히고 재밌게 놀다가길 바란다”고 당부했다.

오프닝 무대는 데뷔 선공개곡 ‘Oh Mymy : 7s’를 시작으로 미니 3집 ‘TRY WITH US’ 수록곡 ‘프리스타일(Freestyle)’의 최초 공개 무대까지 이어졌다. 신유는 42가 기다린 무대를 꽉꽉 눌러담았다. 함께 계획했던 모든 것들을 함께 이루는 하루가 될 테니 끝까지 즐겨달라”고 말했다. “투어스와 함께 즐거운 추억만 남기면 된다”는 영재의 외침으로 본격적인 ‘24/7:WITH:US’가 시작됐다.

투어스의 첫 공연명 ‘24/7:WITH:US’는 ‘TWENTY FOUR SEVEN WITH US(언제나 TWS와 함께)’를 뜻하는 팀명을 그대로 이어받았다. 팀을 상징하는 제목을 내걸고 그룹의 정체성과 포부를 선명하게 각인시키고자 한다.

‘24/7:WITH:US’는 한국에 이어 일본에서도 진행된다. 이들은 7월 11일 히로시마 공연을 시작으로 아이치(13~15일), 후쿠오카(17~18일), 미야기(25~26일), 오사카(28~30일), 가나가와(8월 9~10일) 등 6개 도시에서 총 13회에 걸쳐 투어를 펼친다.

