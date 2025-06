원어스, 타이베이 팬콘서트 성료! 현지 맞춤 세트리스트

'4세대 대표 퍼포머' 원어스(ONEUS)가 타이베이 팬심까지 사로잡았다.

원어스는 지난 21일 타이베이에서 단독 팬콘서트 '2025 ONEUS FAN CONCERT 'Between the Earth and the Moon Pt.3' in TAIPEI'(이하 '지구와 달 사이 Pt.3')을 성료했다.

'지구와 달 사이 Pt.3'는 '달님을 찾아 떠나는 여행'이라는 콘셉트 아래, 원어스가 '어스랜드'에 입국하기까지의 여정을 다양한 무대와 코너로 그려낸 팬콘서트다.

이날 원어스는 청량한 감성의 'Life is Beautiful'로 팬콘서트의 포문을 열었다. 특히, 원어스는 타이베이에서 팬콘서트가 진행된 만큼, 현지 인기 드라마 '상견니' OST인 'Someday' 커버 무대를 선보여 팬들의 큰 호응을 받았다. 원어스의 남다른 팬 사랑을 느낄 수 있는 대목이었다.

'어스랜드'로의 출입국 심사를 위한 다양한 미션이 이어졌다. '어스랜드 스탬프 투어'에서 멤버들은 텅 트위스터, 댄스 챌린지에 도전하는 등 다채로운 코너로 팬들과 한층 가까이서 호흡했다. 원어스는 팬들을 위해 제니 'like JENNIE', 아이브 'ATTITUDE' 커버 댄스를 선보이기도 했다.

원어스는 'IKUK'를 시작으로 'Now(Original by Fin.K.L)', 'W', 'ERASE ME'까지 '4세대 대표 퍼포머' 진가를 확인할 수 있는 에너제틱한 무대들로 현장 열기를 최고조로 달궜다. 앙코르곡으로는 'BLACK MIRROR', 'LAST SONG'을 비롯해 팬들의 뜨거운 반응에 힘입어 'We Are Young'을 다시 한번 꾸미며 팬콘서트의 피날레를 장식했다.

한편, 글로벌 팬심 예열을 성황리에 마친 원어스는 오는 30일 오후 6시 미니 11집 '5x'를 발매한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]