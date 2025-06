육성재 “청량한 미성 살리는 데 집중, 시원한 여름 보내길” (일문일답)

가수 겸 배우 육성재가 '이제야' 돌아왔다.

육성재는 지난 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 1집 'All About Blue'(올 어바웃 블루)를 발매했다.

이번 앨범은 지난해 5월 발표한 첫 솔로 싱글 'EXHIBITION : Look Closely'(엑시비션 : 룩 클로슬리) 이후 약 1년 만에 선보이는 신보다. 우울한 블루가 될 수도, 청춘의 찬란한 블루가 될 수도 있는 가장 차갑고 가장 따뜻한 색에 관한 이야기를 담았다.

육성재는 새 앨범과 관련한 다양한 이야기를 직접 전했다.

다음은 육성재의 일문일답이다.

Q. 미니 1집 'All About Blue'로 약 1년 만에 컴백했다. 소감이 궁금하다.

오랜만에 팬분들께 노래를 들려드릴 수 있어서 설렙니다. 무더운 여름, 제 미니앨범을 들으며 청량하고 시원하게 보내시길 바랍니다.

Q. 'All About Blue'는 어떤 앨범인가? 타이틀곡 '이제야'도 함께 소개 부탁한다.

'파란색'이 가지는 다채로운 의미처럼 비슷하지만 다른 느낌의 곡들로 구성되어 있는 앨범입니다. 또 이번 MV에서는 날것의 감정을 잘 담아보려고 했는데요, 여러 번 보실수록 그 안에 담긴 의미와 감정선을 더 깊게 느껴보실 수 있을 것 같습니다.

Q. 이번 앨범을 준비하면서 가장 중점을 뒀던 부분이 있다면?

제 목소리에 담긴 청량한 느낌을 끌어내기 위해 노력했습니다. 평소 즐겨 부르던 중저음보다 이번에는 미성의 매력을 살리는 데 집중했습니다.

Q. 'All About Blue'를 통해 리스너들에게 전하고 싶은 메시지가 있다면?

행복함의 'Blue'와 우울함의 'Blue', 그 모든 감정이 이번 앨범 안에 담겨 있습니다. 제 노래들을 통해 이러한 감정을 소중하게 간직하기도, 이겨내기도 했으면 좋겠습니다.

Q. 배우부터 예능까지 다방면으로 활약을 펼치고 있다. 앨범 준비하면서 부담은 없었는지?

많은 분이 드라마나 예능 잘 봤다고 얘기해주셔서 기쁜 마음을 앨범으로 나누고 싶어 준비했습니다. 그래서 부담은 없었고, 설렘이 컸습니다. 얼른 팬분들을 만나고 싶습니다.

Q. 앨범 준비 과정에서 기억에 남는 에피소드나 특별한 경험이 있다면 소개해 달라.

앨범의 곡들이 대부분 고음역대에 쉴 틈 없이 이어지는 노래들이라서 녹음하면서 정말 눈이 뒤집어질 뻔했습니다. 체력적으로 쉽지 않았지만 그만큼 에너지를 많이 담으려고 노력했습니다.

Q. 팬콘서트 'THE BLUE JOURNEY'에서 관전 포인트가 있는지?

제가 가진 다양한 보이스를 들려드리고 싶습니다. 팝, 록, 발라드, 댄스 등 여러 장르의 곡들을 준비했습니다. 또 귀엽고 섹시한 매력을 담은 커버 무대도 준비했으니 많은 기대 부탁드립니다.

Q. MBTI, 혈액형, 별자리 등 소소한 것들도 궁금하다.

ENTP, A형, 황소자리입니다.

Q. 컴백을 기다린 팬들에게 한 마디 부탁한다.

멜로디, 오칠이를 얼른 만날 생각만 하며 열심히 준비했습니다. 함께 노래하는 그날이 너무 기다려지고 정말 보고 싶어요. 언제나 같은 모습으로 응원해 주고 기다려줘서 진심으로 고맙습니다.

한편 지난 19일 미니 1집 'All About Blue'를 발매한 육성재는 오는 21일과 22일 서울 장충체육관에서 단독 팬콘서트 'THE BLUE JOURNEY'(더 블루 저니)를 개최하고 팬들과 만난다.

