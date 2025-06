싱송라 밀레나, ‘What about Next Spring’ 선공개

프로듀서 겸 아티스트 밀레나(Milena)가 이별 후 그리움을 담은 신곡으로 돌아온다.

밀레나는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 신곡 'What about Next Spring(왓 어바웃 넥스트 스프링)'을 발매한다.

'What about Next Spring'은 오는 7월 11일 공개되는 밀레나의 첫 정규앨범의 선공개곡으로, 이별 후 다가오는 봄을 마주하는 심정을 담았다. 아름다운 봄날의 풍경 속에서 이별을 고하는 상대방과 다음 봄에 대한 아쉽고 그리운 감정을 녹여냈다.

특히 한국의 대표적인 재즈 베이스 밴드 웨이브투어스(wave to earth)의 김다니엘이 피처링은 물론, 작곡과 편곡에 참여하며 곡의 완성도를 한층 높였다. 두 사람은 유니크한 음색과 매력적인 리듬감으로 'What about Next Spring'을 소화하며 곡이 가진 감성을 배가시킬 예정이다.

또한 밀레나는 지난 6일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈 - 박보검의 칸타빌레'에 출연해 'What about Next Spring' 무대를 선공개하며 뜨거운 관심을 모은 바 있다. 밀레나는 완벽한 라이브 무대로 관객들에게 낭만적인 감성을 선사했다.

웨이비의 첫 번째 여성 아티스트 밀레나는 정식 데뷔 전부터 작곡 및 편곡 능력을 인정받은 실력파 싱어송라이터로, 서울대학교 작곡과를 수석으로 졸업했다. 'Nothing(낫띵)', '독신주의 (i love you)', 'why do we fall in love?(와이 두 위 폴 인 러브?)' 등 앨범을 발매하며 개성 있는 음악적 색깔과 트렌디한 음원들로 사랑을 받고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]