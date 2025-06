‘엔진 파워’ 엔하이픈, 초동 214만 장 기록…2025 K-팝 앨범 중 2위

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 미니 6집 ‘DESIRE : UNLEASH’가 올해 발매된 K-팝 앨범 중 두 번째로 많은 초동 판매량(발매 직후 일주일간 음반 판매량)을 기록했다.

12일 한터차트에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 ‘DESIRE : UNLEASH’가 발매 첫 일주일(집계기간 6월 5일~11일)동안 총 214만 5499장 판매됐다.

이로써 엔하이픈은 명실상부 글로벌 톱티어 그룹임을 다시 한번 증명했다. 올해 ‘초동 더블 밀리언셀러’를 달성한 아티스트는 엔하이픈을 포함해 단 2팀 뿐이다.

엔하이픈은 ‘DESIRE : UNLEASH’를 통해 매서운 기세를 보여줬다. 이 앨범은 지난 5일 공개 당일 189만 장 이상 팔려 팀 역대 첫날 판매량 최고 기록을 경신했다. 이후 한터 일간 차트에서 4일 연속(6월 5일~8일) 1위를 차지했다.

‘DESIRE : UNLEASH’는 일본 주요 차트에서도 커리어하이를 찍었다. 일본 오리콘 최신 ‘주간 합산 앨범 랭킹’(6월 16일 자/집계기간 6월 2일~8일), ‘주간 앨범 랭킹’, ‘주간 디지털 앨범 랭킹’ 정상을 석권했다. 전날 발표된 빌보드 재팬 차트(6월 11일 자/집계기간 6월 2일~8일)에서는 ‘톱 앨범 세일즈’ 1위에 올랐다.

음원 또한 호성적을 거두고 있다. 앨범 타이틀곡 ‘Bad Desire (With or Without You)’가 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 ‘데일리 톱 송 글로벌’에 72위로 진입한 뒤 순항 중이다. 앞서 이 곡은 벅스 실시간 차트와 일본 AWA ‘실시간 급상승 음악 톱 100’ 1위를 찍은 바 있다.

‘Bad Desire (With or Without You)’ 퍼포먼스 역시 인기를 끌고 있다. 엔하이픈의 도회적이고 섹시한 분위기가 돋보인다는 평이다. 격렬한 안무에도 탄탄한 라이브 실력을 뽐내는 이들의 무대가 압도적 몰입감을 선사한다. 오늘(12일) Mnet ‘엠카운트다운’에서 엔하이픈의 무대를 볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

