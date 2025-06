나우즈, 아이들 우기와 협업…큐브 직속 선후배 뭉쳤다

나우즈의 첫 미니 앨범 IGNITION의 선공개 싱글 캐릭터 필름. 큐브엔터테인먼트 제공

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 나우즈(NOWZ)가 아이들 우기와 함께한다.

큐브엔터테인먼트는 지난 9일 공식 채널을 통해 나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤) 첫 미니 앨범 'IGNITION'의 선공개 싱글 캐릭터 필름을 공개했다.

영상에서는 우기의 토끼 캐릭터인 '끼기'가 막대사탕을 휘두르자 다채로운 색으로 빛나는 다섯 보석이 나우즈 멤버들을 상징하는 원숭이(현빈), 강아지(윤), 공룡(연우), 곰(진혁), 여우(시윤) 캐릭터로 변신해 눈길을 사로잡았다. 같은 소속사 직속 선배인 우기와 후배 그룹 나우즈의 특별한 만남이 예고됐다.

우기는 그동안 아이들에서 'i’M THE TREND', 'LOST', 'Giant', '어린 어른', 'Last Forever' 등과 최근 발매한 아이들 미니 8집 'We are' 수록곡 'Love Tease'의 작사, 작곡에 참여했다.

나우즈는 첫 번째 미니 앨범 'IGNITION' 발매에 앞서 오는 17일 선공개 싱글을 발표한다.

