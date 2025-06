전소미, 하의 실종 패션으로 오사카 접수...현장 분위기 압도

가수 전소미. 사진 = 전소미 SNS 계정

가수 전소미가 파격적인 스타일링으로 시선을 사로잡았다.

전소미는 9일 자신의 SNS에 “Tommy said ‘Somi, Prada or Nada.’ at Prada mode OSAKA”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진은 일본 오사카에서 열린 한 명품 브랜드의 행사에서 촬영된 것으로, 전소미는 슬림한 니트 바디수트에 그린 컬러 디테일이 더해진 스타일링으로 강렬한 패션 존재감을 뽐냈다.

특히 베이지, 화이트, 다크 브라운이 조화를 이루는 스트라이프 패턴의 폴로넥 바디수트를 착용해 세련된 무드를 자아냈으며, 하의 실종을 연상케 하는 과감한 착장에도 자신감 넘치는 포즈로 현장 분위기를 압도했다.

“이쁨 그 자체”, “미소가 아름다워요”, “너무 귀여워요” 등의 뜨거운 반응을 보였다.

한편 전소미는 오는 7월 19일 서울 용산구 현대카드 언더스테이지에서 단독 팬미팅을 개최할 예정이며, 현재 JTBC 예능 ‘길바닥 밥장사’에 출연 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

