엔하이픈 미니 6집, 日 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 1위

그룹 '엔하이픈(ENHYPEN)'이 미니 6집으로 일본 주요 앨범 차트를 휩쓸며 막강한 음반 파워를 자랑했다.

일본 오리콘이 지난 7일 발표한 최신 차트(6월 6일 자)에 따르면, 엔하이픈의 미니 6집 '디자이어 : 언리시(DESIRE : UNLEASH)'는 현지 발매와 동시에 27만5344장 팔려 '데일리 앨범 랭킹' 1위로 직행했다.

이로써 엔하이픈은 지금까지 한국과 일본에서 발매한 총 12개의 앨범을 모두 발매 직후 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 정상에 올렸다.

특히 이번 성과는 역대 엔하이픈 앨범 중 가장 많은 첫날 판매량이라는 점에서 더욱 고무적이다.

전작인 정규 2집 리패키지 '로맨스 : 언톨드 -데이드림-(ROMANCE : UNTOLD -daydream-)' 발매 첫날과 비교하면 두 배가량 뛰어오른 수치로, 한층 높아진 이들의 현지 영향력을 입증했다.

뿐만 아니라 '디자이어 : 언리시'는 발매 직후 일본 아이튠즈 '톱 앨범'과 애플뮤직 '톱 앨범' 차트에서도 1위를 석권했다.

타이틀곡 '배드 디자이어(Bad Desire)(With or Without You)' 반응 역시 뜨겁다.

이 곡은 앞서 일본 주요 음원 플랫폼 AWA '실시간 급상승 음악 톱 100' 1위를 찍었다. 오리콘 '데일리 디지털 싱글 랭킹'(6월 6일 자) '톱 10'에도 안착했다. 뮤직비디오 또한 화제를 모으며 일본 라인뮤직의 '뮤직비디오 톱 100'(6월 6일 자) 6위에 올랐다.

엔하이픈 신보를 향한 글로벌 관심이 뜨겁다. '디자이어 : 언리시'는 발매 사흘 동안 누적 195만 장 이상 판매돼 엔하이픈의 세 번째 '더블 밀리언셀러' 달성 청신호를 켰다.

"엔하이픈의 미니 6집은 유기적인 앨범 구성이 인상적"(영국 데이즈드), "엔하이픈은 아티스트로서 한계를 넘어서는 도전을 이어가고 있다"(빌보드 필리핀) 등 외신의 호평도 잇따랐다.

