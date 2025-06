‘10주년’ DAY6, 2주간 팬미팅 연다

밴드 DAY6(데이식스)가 오는 7월 네 번째 공식 팬미팅을 개최한다.

JYP엔터테인먼트는 7일 오후 공식 SNS 채널에 포스터를 게재하고 DAY6 네 번째 공식 팬미팅 'DAY6 4TH FANMEETING <PIER 10: All My Days>'(<피어 텐: 올 마이 데이즈>) 개최 소식을 전했다. 이에 따르면 DAY6는 7월 18일~20일, 25일~27일까지 2주간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 총 6회 규모의 팬미팅을 열고 팬들과 데뷔 10주년을 기념한다. 20일과 27일에는 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 더 많은 국내외 팬들과 만난다.

포스터 속 성진, Young K(영케이), 원필, 도운은 푸른 배경 아래 포근한 분위기를 자아내 팬미팅을 향한 기대감을 높였다. 공연명 'PIER 10'은 DAY6 네 멤버와 마이데이(팬덤명: My Day)만의 이야기가 담긴 안식처 같은 공간을 의미한다. 거센 파도 속에서도 제자리를 지키는 부두처럼 올해로 데뷔 10주년을 맞이한 DAY6가 변함없이 마이데이의 쉴 곳이 되어주겠다는 진심을 담았다.

DAY6는 최근 전 세계 23개 지역 45회 규모의 월드투어 'DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>'(세 번째 월드투어 <포에버 영>)을 성료했다. 5월 9일~11일, 16일~18일에는 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME(올림픽체조경기장)에 단독 입성해 해당 투어의 피날레를 성대하게 장식했다. 특히 KSPO DOME 역대 회당 최다 수용 인원인 약 1만 6천 명을 경신했고 6회 공연에 총 9만6000여 명을 불러 모으며 막강한 관객 동원력을 입증했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

