‘믿고 듣는’ 하이키, 여름 감성으로 돌아온다

하이키가 여름 감성을 가득 담은 신보로 돌아온다.

그룹 하이키(H1-KEY, 서이·리이나·휘서·옐)는 지난 6일 오후 8시 공식 SNS를 통해 미니 4집 'Lovestruck'(러브스트럭) 트랙리스트를 공개했다.

이날 공개된 트랙리스트 이미지는 강렬한 태양과 파도를 배경으로 청량한 분위기를 자아내며 눈길을 사로잡는다. 특히 바다를 형상화한 아이스크림 이미지와 시원한 감성이 어우러져 신보에 대한 호기심을 더한다.

트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 '여름이었다'를 비롯해 'Good for U'(굿 포 유), 'One, Two, Three, Four'(원, 투, 스리, 포), '내 이름이 바다였으면 해', '여름이었다(Inst.)'까지 총 5곡이 수록된다.

또한 앨범명인 'Lovestruck'을 관통하는 뜨거운 분위기의 곡 제목들이 리스너들의 호기심을 자극한다. 특히 많은 명곡으로 '믿고 듣는' 그룹이라는 수식어를 얻은 하이키의 이번 신보에는 어떤 새로운 음악이 담겼을지 기대를 모은다.

이번 컴백은 지난해 6월 발매한 미니 3집 'LOVE or HATE'(러브 오어 헤이트) 이후 약 1년 만에 발매하는 신보다. 하이키는 이전보다 한층 더 강렬하고 시원한 음악과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

한편 하이키의 미니 4집 'Lovestruck'은 오는 26일 오후 6시 전 세계 동시 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

