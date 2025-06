원팩트, 방콕 팬콘서트 마무리…한류 존재감 재입증

글로벌 대세 ONE PACT(원팩트)가 태국 팬콘서트를 성황리에 마무리하며, 아시아 전역에 강렬한 존재감을 각인시켰다.

ONE PACT는 지난 1일 태국 방콕에서 '2025 ONE PACT HALL LIVE OUTSHINE THE HORIZON IN BANGKOK'를 개최하고 현지 팬들과 뜻깊은 시간을 가졌다.

이번 방콕 공연은 다양한 히트곡 무대와 팬과의 특별한 교감이 어우러진 웰메이드 콘서트로 꾸며졌다. '멋진 거', 'G.O.A.T'로 포문을 연 ONE PACT는 '몇번의 하루(wait!)', 'Never stop', '좋겠다', 'DESERVED' 무대를 연이어 선보이며 공연장의 열기를 고조시켰다.

공연 중반에는 태국 팬들을 위한 스페셜 이벤트도 마련됐다. 'Dance Challenge'와 '1 2 3 Action!' 코너에서는 팬들이 직접 참여해 멤버들과 호흡을 맞췄고, 추첨을 통해 특별 선물을 전달하며 현지 팬들과 잊지 못할 추억을 만들었다.

또한 'Trouble Maker', 'Rush Hour'는 물론 태국 현지 곡으로 특별한 무대를 선보이며, 글로벌 팬들을 향한 새로운 매력을 발산했다. 특히, 멤버 태그는 태국어 가사를 완벽하게 소화하며 뜨거운 환호를 받았고, "이번 태국 공연을 오래 준비했고, 무대에 서는 내내 팬들의 사랑이 느껴졌다"며 진심 어린 소감을 전하기도 했다.

무대 후반부에는 '진행중'부터 'B2U', '100!', 'illusion', 'WILD:', '꺼져'까지 원팩트의 인기곡들이 연달아 이어졌고, 마지막 앵콜 무대 'RUSH IN 2U', '기다려왔어 널(Until now KR ver.)'로 진한 감동을 남기며 피날레를 장식했다. 특히, 팬클럽을 위한 사인볼 이벤트와 단체 사진 촬영은 팬들과의 특별한 교감을 더욱 빛나게 했다.



리더 종우는 "태국 팬들의 뜨거운 열정과 환대에 진심으로 감사드린다. 앞으로도 더 많은 무대와 음악으로 보답하겠다"고 인사를 전하며, 첫 태국 팬콘서트를 성공적으로 마무리했다.



일본과 대만에 이어 태국에서도 성공적인 팬콘서트를 마친 ONE PACT는 글로벌 팬들과의 소통을 이어가며, 오는 6월 아시아를 넘어 유럽 투어에 박차를 가할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

