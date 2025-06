‘사계의 봄’ 하유준, 진짜 밴드 보컬은 다르네

‘사계의 봄’ 하유준이 드라마 안팎에서 밴드 보컬로 활약하고 있다.

하유준은 SBS 청춘 드라마 ‘사계의 봄’에서 주인공 사계 역을 맡았다. 사계는 과거 케이팝 최고의 밴드 ‘더 크라운’의 리더였으며, 현재는 밴드부 ‘투사계’의 보컬 멤버다.

하유준은 사계의 ‘더 크라운’ 시절부터 현재까지 밴드 신의 완성도를 높이는 데에 일등공신으로 활약하고 있다. 하유준은 올해 데뷔를 앞두고 있는 FNC엔터테인먼트의 신인 밴드 AxMxP (에이엠피)의 보컬로서 쌓아온 내공을 여실히 보여주며 극에 완벽히 스며들었다.

뿐만 아니라 하유준은 밴드 ‘투사계’ 멤버들과 ‘2024 SBS 연기대상’, SBS ‘인기가요’, 경희대학교 축제에서 ‘SEE YOU LATER’ 무대를 선보여 화제를 모았다. 이외에도 밴드 AxMxP 멤버들과 참여한 ‘사계의 봄’ 첫 번째 OST ‘SEE YOU LATER’ 라이브 클립을 공개하며 넘치는 끼와 탄탄한 실력을 보여줬고, 두 번째 OST인 ‘FIRE (FFWF) (Sung by 사계)’에도 참여하며 극의 몰입도를 높이고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]