ITZY표 댄스 퍼포먼스 온다…‘걸스 윌 비 걸스’

그룹 ITZY(있지)가 'Girls Will Be Girls'(걸스 윌 비 걸스) 뮤직비디오 티저 영상과 포토를 최초 공개했다. K팝 대표 퍼포먼스 퀸의 귀환이다.

ITZY는 오는 9일 오후 6시 새 미니 앨범 'Girls Will Be Girls'와 동명 타이틀곡을 전격 발매한다. JYP엔터테인먼트 공식 SNS 채널에 트레일러 영상, 프로모션 스케줄러, 콘셉트 포토, 트랙리스트 등 다채로운 티징 콘텐츠를 순차 오픈 중인 가운데 4일 0시에는 신곡 뮤직비디오 티저와 포토를 첫 선보였다.

타이틀곡 'Girls Will Be Girls'는 다이내믹한 비트와 규모감 있는 보컬 하모니가 인상적인 댄스곡이다. 공개된 뮤직비디오 티저는 고퀄리티 영상미에 리아의 내레이션 "Somebody said "Be Yourselves" So that's what we did"가 더해졌다.

또 긴박한 상황 속 미지의 장소로 뛰어가는 리아를 시작으로 한쪽 눈가에 흉터가 자리한 유나, 비장한 표정을 지어 보이는 류진, 스릴 넘치는 자동차 액션신을 선보인 예지에 이어 활사위를 당기는 채령까지 맞닥뜨린 위협에 각자의 방식으로 저항하고 있는 소녀들이 어떤 모험을 전개할지 궁금증을 자극했다. 포토에는 신비한 스토리를 품고 있는 영화 속 주인공 같은 다섯 멤버의 모습이 담겼다.

ITZY는 컴백일인 9일 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행하고 팬들과 컴백을 기념한다. 오후 6시에는 새 미니 앨범 'Girls Will Be Girls'에 수록된 전곡을 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

