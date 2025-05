‘지드래곤 출격’ 美 음악축제 ‘헤드 인 더 클라우드 LA’, 유튜브 단독 생중계

가수 지드래곤이 헤드라이너(간판 출연자)로 출연을 확정한 미국 대형 음악 페스티벌 ‘헤드 인 더 클라우드 로스앤젤레스 2025’가 전 세계 음악팬들에게 무대를 전격 공개한다.

‘헤드 인 더 클라우드 로스앤젤레스 2025(Head In The Clouds LA 2025)’ 주최사인 88rising은 30일 “5월 31일과 6월 1일(현지 시간) 공식 유튜브 채널을 통해 아티스트들의 무대를 실시간 스트리밍으로 단독 생중계한다”고 밝혔다.

‘헤드 인 더 클라우드’는 아시아계 미국 글로벌 음악 및 미디어 기업 88rising이 현지에서 최초로 기획한 아시아 중심 음악 페스티벌로, 수년 전부터 아시아계 아티스트를 미국에 소개하는 창구 역할을 하고 있다. 최근 몇 년 간 뉴욕, 자카르타, 마닐라, 중국 등에서 독창적인 프로그램을 선보이며 전 세계로 확장 중이다. 이에 미국 대중문화 매거진 롤링스톤은 이 페스티벌을 “아시아 최고의 인재들이 총출동하는 무대”라고 극찬하기도 했다.

올해는 K-POP을 넘어 세계적인 스타로 자리매김한 지드래곤이 헤드라이너로 출격해 기대를 모은다. 또 2016년 해체 후 8년 만에 완전체로 돌아와 역대급 활약을 보여주고 있는 2NE1, 알앤비 신의 슈퍼스타 딘, 세계에서 가장 많이 스트리밍된 K-POP 아티스트 중 한 명인 호주 출신 싱어 디피알 이안(DPR IAN) 등 역대 최대 규모의 라인업이 글로벌 음악팬을 찾을 예정이라 기대가 고조된다. 또 88rising 소속 래퍼 겸 싱어 리치 브라이언(Rich Brian), 중국 유명 힙합 그룹 하이어 브라더스(Higher brothers)가 재결한 무대 등 88rising의 10년 역사를 아우르는 다양한 아티스트들이 함께 해 무대를 빛낼 예정이다.

한편 ‘헤드 인 더 클라우드 로스앤젤레스 2025’는 미국 캘리포니아 패서디나 로즈볼의 브룩사이드(Brookside at the Rose Bowl in Pasadena)에서 5월 31일과 6월 1일(현지시간) 개최되며, 화려한 라인업의 무대는 88rising 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 스트리밍으로 단독 공개한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

