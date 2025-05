누에라, 日 'ASEA 2025' 빛낸다…'빌보드 루키' 존재감

누에라(NouerA)가 'ASEA 2025'에서 빛나는 존재감을 발산한다.

누에라는 오는 29일 일본 요코하마시 K-아레나에서 열리는 '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025 presented by 조조타운(ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 presented by zozotown, 약칭 ASEA 2025)' 둘째 날 무대에 오른다.

누에라는 글로벌 K-POP 스타들은 물론 일본 현지 아티스트들까지 한 번에 만나볼 수 있는 특별한 축제에 참여, 자신들의 특별한 매력을 선사할 계획. 이들은 'ASEA 2025'를 통해 '빌보드 루키'라는 수식어를 다시금 입증하겠단 각오다.

누에라는 일본과의 인연이 각별하다. 정식 데뷔 전부터 일본 팬 미팅 'Thank you MA1 : Hello NouerA'를 개최했으며, '2024 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 인 재팬'에서 선공개 곡 '무한대 (無限大)' 퍼포먼스를 최초로 공개하기도 했다.

특히 지난 3월에는 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 진행한 '케이스타일 파티(Kstyle PARTY)'에 등장해 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 데뷔 약 한 달 만에 일본에서 열리는 대형 페스티벌 라인업에 이름을 올렸다는 점에서 더욱 의미가 깊은 자리였다.

누에라는 지난해 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받았으며, 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상해 화제를 모았다.

누에라는 첫 미니앨범 'Chapter: New is Now'를 발표, 특별한 데뷔 활동을 펼쳐왔다. 타이틀곡 'N.I.N(New is Now)'은 강렬한 색깔을 품은 음악에 누에라의 완벽한 칼군무와 독특한 댄스 브레이크를 더해 큰 사랑을 받았다.

누에라의 'Chapter: New is Now'는 초동 16만 장 이상의 판매고를 올리며 남다른 저력을 드러냈다. 아울러 'N.I.N(New is Now)'으로 데뷔 첫 활동 만에 각종 음악 프로그램 1위 후보에 올라 눈길을 끌었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

