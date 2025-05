2025 렛츠락페스티벌, 티켓 오픈…요일별 라인업도 화제

렛츠락 페스티벌 공식 티켓이 금일(29일) 오후 2시부터 'NOL 티켓'을 통해 티켓을 단독 오픈했다.

'2025 렛츠락 페스티벌'은 지난 22일 'LEGEND OF LETSROCK' 라인업 RADWIMPS(JP), 자우림, 국카스텐, 노브레인, 크라잉넛을 공개한 것에 이어 26일 'WE ARE ROCKSTARS' 라인업 WOODZ, ADOY, The Poles, Dragon Pony, Yang Skinny(JP)를 공개하며 연일 화제에 오르고 있다.

이날 공개된 요일별 라인업에 따르면 9월 6일 토요일에는 자우림, WOODZ, 크라잉넛, 노브레인, Yang Skinny(JP)가 출격하며, 9월 7일 일요일에는 RADWIMPS(JP), 국카스텐, ADOY, The Poles, Dragon Pony가 무대에 오른다.

아울러 요일별 라인업을 오픈하며 역대 최대 규모로 펼칠 것을 예고한 '2025 렛츠락페스티벌' 측이 공식 티켓 오픈에 앞서 진행한 블라인드 티켓과 얼리버드 티켓이 매진되면서 열렬한 관심을 받고 있는 상황으로 계속해서 추가 라인업을 공개할 계획이다.

