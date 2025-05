“Just Freeze”…‘컴백’ 킥플립, 짜릿한 일탈?유쾌한 반항! [SW신곡]

26일 컴백한 그룹 킥플립의 새 앨범 '킥 아웃, 필립 나우!(Kick Out, Flip Now!)’의 타이틀곡 '프리즈(Freeze)' MV 캡처. JYP엔터테인먼트 제공.

그룹 킥플립이 힘찬 포부를 담아 첫 컴백에 나섰다. ‘틀을 벗어나겠다’는 각오로 똘똘 뭉친 일곱 멤버는 이번 앨범을 통해 학생들을 옭아매고 있는 교실을 벗어나 자유를 찾는다.

킥플립은 지난 1월20일 데뷔 앨범 ‘플립 잇, 킥 잇!(Flip it, Kick it!)’을 발표, 타이틀곡 ‘마마 세드(Mama Said, 뭐가 되려고?)’로 활동하며 신인의 패기를 보여줬다. 이후 4개월 만에 초고속 컴백을 준비했다. 오늘(26일) 오후 6시 공개된 새 앨범 ‘킥 아웃, 필립 나우!(Kick Out, Flip Now!)’다.

‘킥 아웃, 필립 나우!’의 타이틀곡 ‘프리즈(FREEZE)’는 90년대 감성의 기타 리프 위 글리치합, 하이퍼팝 신스를 현대적으로 결합한 하이브리드 팝 펑크 기반의 댄스곡이다. 비밀 아지트를 향해 질주하는 킥플립의 유쾌한 반항을 그렸다. 막내 동현이 작곡에, 계훈·동화·민제가 작사에 힘을 보탰다.

26일 컴백한 그룹 킥플립의 새 앨범 '킥 아웃, 필립 나우!(Kick Out, Flip Now!)’의 타이틀곡 '프리즈(Freeze)' MV 캡처. JYP엔터테인먼트 제공.

‘프리즈’ 뮤직비디오 속 일곱 멤버는 지겨운 학교생활을 벗어나 눈 부신 햇살 속으로 달려나간다. 신인다운 풋풋함과 청량한 감성이 더해져 10대만이 공감할 수 있는 자유로움을 온몸으로 만끽한다.

책상과 의자를 옆으로 눕혀 바닥에 눕고, 교실에서 거침없이 스케이트보드에 올라탄다. 한 번쯤 상상하지만 미처 해보지 못한 귀여운 일탈이 영상으로 펼쳐진다. 꾸러기가 된 멤버들의 깜찍한 표정 연기도 감상 포인트다. ‘Freeze’라는 가사에 맞춰 순간 얼어버린 멤버들의 절도 있는 퍼포먼스도 눈길을 끈다. 무대 위에서는 또 어떤 퍼포먼스를 선보일지 기대를 높인다.

오늘 하루

Why don’t you leave me alone

No doubt (No doubt)

Logout (Logout)

Sorry, So

Lit! Freeze!

Freeze

Just Freeze

Hup!

Freeze

Stop what you’re doing now

What you’re doing now

and let’s just

Kick out!

We don’t need no education

날 따라와

Flip now!

So stop what you’re doing

Freeze

오늘 하루는 Vacation

팀명 킥플립의 ‘킥’은 힘든 것들은 차버리자는 의미를, ‘플립’은 세상을 뒤집고자 하는 마음을 녹였다. 팀명은 발끝으로 보드를 360도 회전시키는 고난도 기술을 뜻한다. 기존의 것에 얽매이지 않고 새롭게 활약하겠다는 포부다.

데뷔앨범으로 신인의 패기를 보여줬다면, ‘킥 아웃, 필립 나우!’를 통해서는 더 힘있게 발돋움할 준비를 마쳤다. 전작을 통해 초동(발매 첫 주 음반 판매량) 27만장 이상을 기록한 킥플립은 이번 앨범으로 선주문만 35만장을 넘기며 도약의 신호탄을 쐈다.

새 앨범에는 타이틀곡 ‘프리즈’를 포함해 '제끼자', '언젠가 태양은 폭발해', 'Electricity'(일렉트리시티), 'Complicated!!'(컴플리케이티드!!), 'Code Red'(코드 레드), 'How We KickFlip'(하우 위 킥플립)까지 총 7트랙이 수록된다. 멤버들은 일부 수록곡 작사, 작곡에 참여해 소년의 속마음을 솔직하게 노래한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

