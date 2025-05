포르테나 오스틴킴, 가곡·팝·재즈 다채로운 장르로 홀렸다…첫 단독공연 성료

포르테나 멤버 콘트랄토 오스틴킴의 첫 단독 공연이 성황리에 막을 내렸다.

지난 18일과 25일 양일간 서울 중구 푸르지오 아트홀에서 오스틴킴의 첫 단독 콘서트 ‘살롱 드 뮤지크(Sälon de Musik)’가 총 2회 개최됐다.

이번 공연은 오스틴킴의 이름을 걸고 개최하는 첫 번째 단독 콘서트로, 개최 전부터 팬들의 뜨거운 관심을 모았다. 공연의 제목인 ‘살롱 드 뮤지크(Sälon de Musik)’는 ‘귀빈’을 뜻하는 ‘Sälon’과 ‘음악으로부터’의 뜻을 담고 있는 ‘de Musik’의 합성어로, 오스틴킴의 음악 세계에 관객들을 초대한다는 의미를 담고 있다. 그는 공연의 콘셉트와 분위기를 담은 향을 직접 만들어 이름을 붙여 자신만의 음악적 색을 향으로도 표현하기도 했다.

오스틴킴은 아름다운 가삿말의 한국 가곡 윤학준의 ‘잔향’으로 오프닝을 열었다. 감미로운 보이스 속 묵직한 울림으로 관객들을 압도한 그는 ‘시간에 기대어’와 ‘마중’, 양희은 원곡의 ‘한계령‘ 세 곡을 더 선보였다.

이어진 무대에서는 오스틴킴의 뛰어난 표현력과 파워풀한 성량을 체감할 수 있는 독일 가곡들의 향연이 펼쳐졌다. 클라우디오 몬테베르디(Claudio Monteverdi)의 ’Oblivion soave‘를 시작으로 프란츠 슈베르트의 ’Nacht und Träume(밤과 꿈)’, ’Erikönig(마왕)‘, ‘Stăndchen(세레나데)’, 리하르트 슈트라우스(R.Strauss)’의 ‘Morgen’까지 오스틴킴만의 독특한 해석이 담긴 곡들로 강렬한 인상을 남겼다.

마이클 부블레의 ‘When I fall in love’와 쳇 베이커의 ‘My Funny Valentine’, 프랭크 시나트라의 ‘Nothing But The Best’ 등 로맨틱한 무드의 팝송 무대도 이어지며 몰입도를 높였다.

특히, 이번 콘서트에는 그룹 쎄시봉 출신 포크가수 윤형주가 양일 게스트로 깜짝 등장하며 이목을 모았다. 오스틴킴은 그와 함께 ‘Danny boy’를 열창하며 선후배 사이의 조화로운 케미스트리를 선보였다. 두 아티스트의 개성 있는 보이스가 한데 어우러져 깊은 울림으로 관객들의 마음을 사로잡았다.

그는 마지막 곡 ‘Confusa si miri’를 끝으로 공연을 성황리에 종료했다. 이날 공연은 반주자 최현호, 지익환, 조향오의 환상적이고 섬세한 연주가 더해져 한층 풍성하게 꾸며졌다. 한국과 독일 가곡을 시작으로 팝, 재즈에 이르기까지 다양한 장르의 무대를 선보이며 올라운더 가수로서의 면모를 입증했으며, 관객들의 열렬한 호평과 환호 속에 첫 단독 공연의 막을 내렸다.

오스틴킴은 JTBC 오디션 프로그램 ‘팬텀싱어4’에서 준우승을 차지한 크로스오버 그룹 포르테나의 멤버이자, 주목받는 콘트랄토이다. 선화예술고등학교를 졸업한 그는 유럽 최대의 종합 예술대학인 베를린 예술대학교에 카운터테너로 최초 입학하는 등 음악인의 엘리트 코스를 밟았다. 매력적인 중성적 보이스와 강렬한 개성으로 대중의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

