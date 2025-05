그룹 킥플립(KickFlip)이 청량을 새롭게 정의한다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 보이그룹 킥플립은 오는 26일 두 번째 미니 앨범 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!)와 타이틀곡 'FREEZE'로 첫 컴백을 맞이한다. JYP는 킥플립 공식 SNS 채널에 새 앨범 티저를 비롯해 신선한 콘텐츠를 순차 공개하고 분위기를 뜨겁게 예열하고 있다.

계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현은 콘셉트 이미지에서 교복과 학교 체육복을 입고 하이틴 영화 속 주인공 같은 설레는 매력을 펼치다가도 개구진 면모가 담긴 반전미를 선사했다. 교실과 체육관을 자유롭게 누비거나 책상, 의자를 옆으로 눕히고 바닥에 누운 기상천외한 포즈가 이목을 끌었다. 국내외 팬들은 스쿨룩 의상이 주는 청량함에서 변주되어 킥플립 특유의 자유분방 에너지가 짙게 묻어난 콘셉트에 열광하며 관심을 표했다.

킥플립은 데뷔 활동 때부터 풍성한 숏폼 영상으로 팬들과 가까이 소통한 만큼 이번에도 다채로운 콘텐츠로 컴백을 예고했다. '체육시간에 몰래 과자 먹기', '심상치 않은 전학생', '수업 시간을 '제끼는' 방법'과 같이 학교생활을 테마로 한 숏폼과 멤버별 쉴 때 무엇을 하는지 보여주는 'FREEZE TIME' 시리즈, 직접 디자인한 홍보 포스터 JYP 사옥 곳곳에 부착하기 등 영상을 선보였고 시원한 탄산음료처럼 톡톡 튀는 청량한 모습이 Z세대 취향을 충족시켰다.

여기에 19일 KBS 쿨FM 라디오 프로그램 '이은지의 가요광장' 2주년 특집 방송에 출연해 신선함에 방점을 찍었다. 새 앨범 수록곡명을 활용해 'Codered하지만 언젠가 저 태양은 폭발할 테니 복잡하게 Freeze 하지 말고 kickflip을 하며 electricity로 제끼자'라고 빨간 글씨로 적힌 흰색 단체 티셔츠를 다 같이 입고 등장한 것. 일곱 멤버는 독특한 커스텀 티셔츠로 신보 'Kick Out, Flip Now!' 홍보는 물론 데뷔곡 'Mama Said (뭐가 되려고?)'(마마 세드), '응 그래' 라이브를 들려주고 가창력을 뽐냈다.

킥플립만의 이채로운 청량 에너지가 깃든 새 앨범에는 타이틀곡 'FREEZE', '제끼자', '언젠가 태양은 폭발해', 'Electricity'(일렉트리시티), 'Complicated!!'(컴플리케이티드!!), 'Code Red'(코드 레드), 'How We KickFlip'(하우 위 킥플립)까지 총 7곡이 수록됐다. 멤버들은 타이틀곡을 비롯한 일부 수록곡 작업에 참여해 신예의 음악 역량을 발휘했다.

한편 킥플립은 26일 오후 6시 데뷔 첫 컴백작 'Kick Out, Flip Now!'와 타이틀곡 'FREEZE'를 정식 발매한다. 같은 날 오후 8시에는 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 컴백 쇼케이스를 개최하고 팬들과 함께 한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]