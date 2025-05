아이들 “‘I’ 이어 ‘We’ 시리즈, 우리 소개한다는 의미”[SW현장]

그룹 아이들이 19일 서울 강남 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 미니 8집 '위 아(We are)'의 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 큐브엔터테인먼트 제공.

그룹 아이들이 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여한 새 앨범 ‘위 아’를 발표했다.

아이들이 19일 오후 서울 강남구 조선팰리스 강남에서 미니 8집 '위 아(We are)' 발매 기념 기자간담회를 열었다.

큰 변화의 소용돌이 끝에 아이들로 다시 태어났다. 이번 앨범은 지난해 7월 발매한 미니 7집 '아이 스웨이(I SWAY)' 이후 10개월 만의 신보다.

아이들은 지난해 멤버 전원이 소속사 큐브 엔터테인먼트와 재계약을 맺고, 올해 데뷔 7주년을 맞아 (여자)아이들에서 아이들로 그룹명을 변경했다. '여자' 'GENDER' 혹은 그 어떤 성별로도 정의될 수 없는 그룹의 정체성을 재확립하고자 했다.

그룹 아이들 멤버 소연이 19일 서울 강남 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 미니 8집 '위 아(We are)'의 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 큐브엔터테인먼트 제공.

지난 7년 간 ‘I’ 시리즈를 이어온 아이들이 ‘위 아’로 새 출발에 나선다. 소연은 “데뷔앨범 ‘I am’으로 ‘I’ 시리즈를 시작했던 것처럼 이번 앨범은 ‘We’ 시리즈의 시작이다. 우리는 아이들이니 ‘우리’를 소개한다는 의미다. 7주년에 새로운 시작을 한다는 의미에서 소개의 의미를 넣고 싶었다”고 앨범명 선정 이유를 밝혔다.

소속사 큐브엔터테인먼트와 재계약하며 (여자)아이들에서 아이들로 팀명을 변경했다. 민니는 “당당하고 속시원하게 활동할 수 있을 것 같다. 재계약 하고 나서 어쩐 모습일지 궁금해하실 것 같은데, 이번 앨범으로 색다른 모습 보여드리려 한다”고 강조했다.

기존 (여자)아이들이 소연 주도의 곡 작업과 프로듀싱이 특징이었다면, 새롭게 태어나는 여덟 번째 미니앨범에는 멤버 전원이 작사, 작곡에 참여했다. 소연 자작곡인 타이틀곡 ‘굿 띵(Good Thing)’을 비롯해 우기의 자작곡인 디스코 장르의 'Love Tease', 민니가 작곡한 몽환적인 탑 라인이 매력적인 'Chain', 미연이 처음 단체 앨범에 수록하는 자작곡이자 미디엄 알앤비(R&B) 팝 트랙 'Unstoppable', 슈화가 데뷔 후 처음으로 작사에 참여한 발라드곡 '그래도 돼요'에서 멤버들의 음악 세계를 만날 수 있다.

슈화는 “앨범 작업에 참여할 수 있냐는 소연의 물음에 긴장도 됐지만, 언니가 많이 도와준다고 해서 힘이 났다”고 작업 과정을 전했다. 미연 역시 “멤버들에게 고맙다. 예전 같으면 도전을 안했을 텐데, 멤버들이 격려를 많이 해줘서 자신감을 가질 수 있었다”고 고백했다.

그룹 아이들이 19일 서울 강남 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 미니 8집 '위 아(We are)'의 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다. 큐브엔터테인먼트 제공.

앨범 제작을 진두지휘한 소연은 “이번 앨범은 기획 단계부터 전원 작사작곡 참여를 계획했다. 멤버들이 잘 할 수 있을까 고민도 했지만, 외국인 멤버들, 첫 도전하는 멤버들 모두 너무 잘 해오더라. 앨범의 색이 다채로워진 것 같다”고 만족감을 표했다.

‘굿 띵’은 아이들 특유의 쿨하고 자신감 넘치는 가사와 중독성 강한 훅을 특징으로 한다. 소연은 “‘굿 띵’은 아이들이 개척해 나갈 새로운 장르의 곡이다. 2009년 즈음 유행했던 오토튠 사운드로 추억을 불러일으키는 곡”이라며 “오토튠이 어린 친구들에게는 새롭게 들린다고 하더라. 그게 재밌어서 사용해보고자 했다. 아이들이 해본 적 없는 이야기를 해보고 싶었다”고 했다.

바람핀 애인이 있는 곳에 직접 찾아가는 내용의 이야기다. 소연은 “스토리보다 새로운 표현법에 주목해 달라. 아이돌 노래 가사 중에 이런 게 있었나, 여성 아티스트가 이런 가사를 쓴 적이 있었나 싶을 정도로 재밌게 접근해 본 곡”이라고 강조했다. 퍼포먼스에 대해서는 “그 시기에 췄을 법한 쉬운 안무라 따라하기 쉬울 거라 생각한다. 각자의 매력, 포인트 살렸다”고 소개했다.

아이들은 이날 오후 6시 미니 8집 'We are' 음원 발매 후 오후 9시부터 네이버 치지직과 아이들 공식 유튜브 채널을 통해 '아이들 8th Mini Album [We are] COMEBACK LIVE'로 팬들과 소통에 나선다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]