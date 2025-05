진의 ‘울림’(echo), 전 세계에 닿았다

진이 만든 ‘울림’(echo)이 전 세계에 닿았다.

방탄소년단 진의 미니 2집 ‘Echo’가 지난 16일 발매 당일 ‘월드와이드 아이튠즈 앨범’과 ‘유러피안 아이튠즈 앨범’ 1위로 직행했다. 이 앨범은 17일 오전 7시 기준 독일, 브라질, 영국, 일본, 프랑스 등 63개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 정상에 올랐다.

‘Echo’의 타이틀곡 ‘Don’t Say You Love Me’ 또한 ‘월드와이드 아이튠즈 송’과 ‘유러피안 아이튠즈 송’ 1위에 올랐다. 이 노래는 프랑스, 일본 등 61개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트를 휩쓸었다.

타이틀곡뿐만 아니라 ‘Nothing Without Your Love’(2위), ‘Rope It’(3위), ‘Background’(4위), ‘Loser (feat. YENA(최예나))’(6위), ‘구름과 떠나는 여행’(7위), ‘오늘의 나에게’(9위)까지 앨범에 수록된 전곡이 ‘월드와이드 아이튠즈 송’ 10위권에 포진했다.

‘Don’t Say You Love Me’ 뮤직비디오에 대한 글로벌 팬들의 반응도 뜨겁다. 이 영상은 미국, 호주, 러시아 등 26개 국가/지역의 유튜브 '인기 급상승 동영상' 차트 '톱 10'에 올랐다. 한 편의 영화 같은 서사와 진의 감성 연기가 호평받고 있다.

진의 컴백 열기는 북미 도시 곳곳에서 감지된다. 미국 뉴욕, 로스앤젤레스, 애틀랜타 등 주요 도시 거리에 ‘Don’t Say You Love Me’ 포스터가 도배되며 현지 팬들과 시민, 관광객의 이목을 끌고 있다.

진의 미니 2집 ‘Echo’는 삶의 다양한 순간들이 각기 다른 모습의 ‘울림’(echo)처럼 퍼져나가는 모습을 그린 앨범이다. 진은 누구나 한 번쯤 겪었을 감정과 삶의 순간들을 자신만의 시선으로 바라보고 7개의 음악으로 표현했다.

진은 오늘(17일) 서울 성동구 성수동 앤더슨씨에서 ‘Don’t Say You Love Me @Seongsu’를 개최하고 신곡 무대를 최초 공개한다. 이어 18일에는 서울에 있는 한 영화관에서 아미(ARMY.팬덤명)와 만나 하이터치를 진행하고 팬들을 위한 특별한 공간을 선보일 예정이다.

