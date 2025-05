방탄소년단 진, 사랑을 노래하다

방탄소년단 진이 새 앨범 타이틀곡 ‘Don’t Say You Love Me’를 통해 사랑을 노래한다.

진의 미니 2집 ‘Echo’ 타이틀곡 ‘Don’t Say You Love Me’ 뮤직비디오가 오늘(16일) 오후 1시 공개됐다. 연인으로 분한 진과 배우 신세경이 아무 말 없이 마주한 단 한 장면의 티저 영상만으로 큰 화제를 모았던 작품이다.

이 뮤직비디오는 이별의 기로에 선 연인의 어긋나버린 시선으로 시작된다. 신세경은 차를 타고 떠나버리고, 그 모습을 우두커니 바라보는 진의 표정은 담담하다. 이어 홀로 남은 진의 지루한 일상과 과거 연인과의 즐거웠던 한때가 교차되며 관계의 상실감을 차분히 조명한다.

두 사람은 운명처럼 전시회장에서 재회한다. 진은 무언가 결심한듯 신세경의 손을 이끌고 달린다. 그리고 이들은 행복한 순간도, 상처로 얼룩진 시간도 함께 나누며 서로를 향한 마음의 파동을 키워간다.

이야기는 뮤직비디오의 첫 장면으로 다시 돌아간다. 이제 진은 떠나는 연인을 바라보다 고개를 떨구지 않고, 그녀를 향해 달리기 시작해 보는 이들을 벅차게 한다. 그리고 두 사람은 함께 차에 앉아 있다. 아직은 어색한 기류가 감돌지만 여전히 서로를 놓지 못하는 모습이 마지막까지 진한 여운을 남긴다.

싱가포르의 아름다운 풍광을 배경으로 촬영된 ‘Don’t Say You Love Me’ 뮤직비디오는 탄탄한 스토리와 두 사람의 섬세한 감정 연기로 몰입도를 높인다. 복잡한 내면을 표현한 진의 표정, 서로에게 남긴 상처와 뒤엉킨 감정선을 되짚는 서사가 곡이 지닌 분위기와 어우러져 아련하다.

‘Don’t Say You Love Me’는 담백한 사운드와 절제된 곡 구성이 쓸쓸한 분위기를 풍기는 팝(Pop) 장르의 곡이다. 사랑에 대한 이중적인 감정을 다루고 있지만 멜로디는 이지리스닝처럼 편안해 여기서 오는 대비감이 곡의 울림을 더한다.

한편 진은 이날 오후 5시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 ‘Jin ‘Echo’ Comeback Live : PLAY TIME’을 갖고 팬들과 소통한다. 17일에는 서울 성동구 성수동 앤더슨씨에서 ‘Don’t Say You Love Me @Seongsu’를 개최하고 신곡 무대를 최초 공개한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

