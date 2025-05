엔하이픈 ‘DESIRE : UNLEASH’, 다시 꺼내든 뱀파이어 세계관

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신보의 콘셉트에 대한 힌트를 던졌다.

엔하이픈은 15일 팀 공식 SNS에 다음달 5일 발매하는 미니 6집 ‘DESIRE : UNLEASH’의 콘셉트 티저를 공개했다. 엔하이픈은 그간 콘셉트 포토와 필름 공개에 앞서 각 콘셉트의 분위기를 엿볼 수 있는 이미지를 게재해 팬들의 호기심을 자극했다.

이날 공개된 3장의 이미지는 오는 16일~19일 공개되는 ‘MAKE’, ‘YOU’, ‘MINE’ 버전의 분위기를 표현하고 있다. 기이한 형태의 마스크와 사슴뿔 모양의 샹들리에, 그리고 가시가 가득한 공간에 모인 엔하이픈까지. 기묘하면도 강렬한 존재감을 내뿜는 콘셉트 티저만으로 엔하이픈의 새로운 변신에 기대가 모인다.

콘셉트 티저 속 의미심장한 문구도 눈길을 끈다. 각 티저에는 ‘I AM TORN BY MY DESIRE TO MAKE YOU A VAMPIRE’(나는 당신을 뱀파이어로 만들고 싶은 욕망에 고민하고 있다), ‘I RESIST MY DESIRE BECAUSE I AM THREAT TO YOU’(나는 당신에게 위협적인 존재이기에 내 욕망에 저항한다), ‘I DEFY FATE CREATE A NEW FUTURE WITH YOU’(나는 당신과 새로운 미래를 만들기 위해 운명을 거스른다)가 적혀 있다. 이 문구들이 이번 앨범의 주요 키워드인 ‘욕망’(Desire)과 어떤 연결점을 가질지 팬들의 추측이 이어지고 있다.

엔하이픈은 자신들의 상황을 앨범 서사에 녹여내며 독보적인 다크 판타지를 구축해 왔다. 미니 6집 ‘DESIRE : UNLEASH’는 사랑하는 너에게 느끼는 욕망을 엔하이픈만의 감정으로 전달하는 스토리를 담았다. 앞서 이들은 콘셉트 시네마(DESIRE Concept Cinema)에서 위험하고도 치명적인 욕망을 드러내 팬들의 폭발적인 호응을 얻었다.

