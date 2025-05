엔플라잉 'Everlasting', 꽉 채운 12곡 하라메 공개

밴드 엔플라잉이 정규 2집으로 다채로운 음악적 색채를 선보인다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 14일 공식 SNS를 통해 엔플라잉 정규 2집 ‘Everlasting’(에버래스팅) 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 ‘Everlasting’에 수록된 총 12곡의 하이라이트 음원이 담겨 있다. 트랙마다 달라지는 컬러와 감각적인 요소들이 각 곡의 무드를 표현하며 몰입감을 더했다.

타이틀곡 ‘만년설 (Everlasting)’은 브릿팝을 연상시키는 인트로의 어쿠스틱 피아노와 마칭 드럼, 기타 솔로가 돋보이는 곡이다. 이 외에도 영상을 통해 ‘Songbird (Korean Ver.)’, ‘사랑을 마주하고 (Rise Again)’, ‘Love You Like That’, ‘하나둘씩 (Love In Memory)’, ‘아직도 난 그대를 좋아해요 (Still You)’, ‘행복해버리기 (HAPPY ME!)’, ‘Born To Be’, ‘Run Like This’, ‘뫼비우스 (Moebius)’, ‘LOG’, ‘Stand By Me (Korean Ver.)’까지 총 12곡의 음원 일부가 공개돼 새로운 명반 탄생을 예고했다.

엔플라잉은 정규 2집 ‘Everlasting’을 통해 엔피아(팬덤명)에게 영원을 약속하는 낭만적인 메시지를 전할 예정이다. 리더 이승협은 전곡 작업에 참여해 진정성을 더했고, 유회승은 ‘뫼비우스 (Moebius)’ 작곡과 ‘LOG’ 작사에 참여해 완성도를 높였다. ‘믿고 듣는 밴드’ 엔플라잉이 들려줄 영원의 이야기와 풍성한 밴드 사운드에 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

