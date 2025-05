‘이승협 전곡 포함’ 엔플라잉, 12곡 채운 새 앨범 트랙리스트 공개

​

밴드 엔플라잉이 완성도 높은 정규 2집으로 돌아온다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 13일 공식 SNS 채널을 통해 엔플라잉 정규 2집 ‘Everlasting’(에버래스팅)의 트랙리스트 포스터를 공개했다. 포스터에는 밤하늘 위로 행성, 별, 눈꽃 등이 연상되는 아트워크와 곳곳에 멤버들의 별자리가 나타나 있어 낭만적인 분위기를 자아내고 있다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 정규 앨범에는 타이틀곡 ‘만년설 (Everlasting)’을 포함해 총 12곡이 수록되어 있다. 일본에서 발매했던 곡을 한국어로 번안한 ‘Songbird (Korean Ver.)’와 ‘Stand By Me (Korean Ver.)’부터 신곡 ‘사랑을 마주하고 (Rise Again)’, ‘Love You Like That’, ‘하나둘씩 (Love In Memory)’, ‘아직도 난 그대를 좋아해요 (Still You)’, ‘행복해버리기 (HAPPY ME!)’, ‘Born To Be’, ‘Run Like This’, ‘뫼비우스 (Moebius)’, ‘LOG’까지 풍성하게 채워졌다.

무엇보다 이번에도 앨범 전반에 멤버들의 손길이 묻어나 진정성 있는 앨범이 완성됐다. 이승협은 전곡 작업에 참여했고, 유회승은 ‘뫼비우스 (Moebius)’의 작곡과 ‘LOG’의 작사에 참여하는 등 멤버들의 높은 참여도가 돋보인다.

엔플라잉은 오는 5월 28일 오후 6시 새 앨범 ‘Everlasting’을 발매한다. ‘영원한’, ‘변치 않는’이라는 뜻의 앨범명처럼 엔플라잉은 엔피아(팬덤명)에게 영원을 약속하는 메시지를 전한다. 10년 동안 변함없는 팀워크와 팬 사랑을 보여준 엔플라잉이 또 한 번 앞으로의 여정을 다짐하는 앨범인 만큼 엔플라잉이 전할 메시지에 관심이 집중된다.

